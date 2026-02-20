Відео
Головна Харків У Харкові та області розслідують наслідки атак 19 та 20 лютого

У Харкові та області розслідують наслідки атак 19 та 20 лютого

Ua ru
Дата публікації: 20 лютого 2026 09:15
Ракетний удар по Слобідському району Харкова спричинив руйнування
Слідчі дії. Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині документують наслідки серії атак, що сталися 19–20 лютого: у Харкові після ранкового ракетного удару пошкоджені будівлі й транспорт, а в області безпілотники влучили по інфраструктурі та господарству. Є постраждалий.

По Слобідському району Харкова вранці, 20 лютого, російські війська били ракетою, попередньо типу "Іскандер-М". Окрім того за минулу добу під атаками опинилися й інші населені пункти Харківщини, є серйозні руйнування та жертви.

Наслідки російських атак по Харківській області впродовж 19 та 20 лютого

За матеріалами слідства, 20 лютого близько 05:10 збройні сили РФ завдали ракетного удару по Слобідському району Харкова. У результаті пошкоджена адміністративна будівля, постраждали автомобілі, а в житлових будинках вибило вікна. Попередньо йдеться про застосування ракети типу "Іскандер-М".

Окремо в прокуратурі повідомили про атаку на Лозову 19 лютого. Місто, за попередніми даними, атакували ударні безпілотники типу "Герань-2". Після влучань пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури, багатоквартирні житлові будинки та автівки.

Ще один епізод того ж дня стався в Солоницівській громаді. Вдень 19 лютого ворожий БпЛА вдарив по фермерському господарству в селі Дворічний Кут. Унаслідок атаки загинула сотня свиней, а 58-річний працівник господарства отримав травми.

Розслідування цих фактів ведуть у межах проваджень про воєнні злочини. Процесуальне керівництво здійснюють Слобідська окружна прокуратура Харкова, а також Лозівська й Дергачівська окружні прокуратури Харківської області.

Додамо, що внаслідок атаки в Харківській області було пошкоджено одну з найбільших котелень. Є перебої з водопостачанням та опаленням.

Також в Дніпропетровській ОВА назвали наслідки російських атак за добу.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
