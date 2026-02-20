Ракетний удар по Слобідському району Харкова спричинив руйнування

У Харкові та області розслідують наслідки атак 19 та 20 лютого
На Харківщині документують наслідки серії атак, що сталися 19–20 лютого: у Харкові після ранкового ракетного удару пошкоджені будівлі й транспорт, а в області безпілотники влучили по інфраструктурі та господарству. Є постраждалий.
По Слобідському району Харкова вранці, 20 лютого, російські війська били ракетою, попередньо типу "Іскандер-М". Окрім того за минулу добу під атаками опинилися й інші населені пункти Харківщини, є серйозні руйнування та жертви.
Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на дані від Харківської обласної прокуратури.
Наслідки російських атак по Харківській області впродовж 19 та 20 лютого
За матеріалами слідства, 20 лютого близько 05:10 збройні сили РФ завдали ракетного удару по Слобідському району Харкова. У результаті пошкоджена адміністративна будівля, постраждали автомобілі, а в житлових будинках вибило вікна. Попередньо йдеться про застосування ракети типу "Іскандер-М".
Окремо в прокуратурі повідомили про атаку на Лозову 19 лютого. Місто, за попередніми даними, атакували ударні безпілотники типу "Герань-2". Після влучань пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури, багатоквартирні житлові будинки та автівки.
Ще один епізод того ж дня стався в Солоницівській громаді. Вдень 19 лютого ворожий БпЛА вдарив по фермерському господарству в селі Дворічний Кут. Унаслідок атаки загинула сотня свиней, а 58-річний працівник господарства отримав травми.
Розслідування цих фактів ведуть у межах проваджень про воєнні злочини. Процесуальне керівництво здійснюють Слобідська окружна прокуратура Харкова, а також Лозівська й Дергачівська окружні прокуратури Харківської області.
Додамо, що внаслідок атаки в Харківській області було пошкоджено одну з найбільших котелень. Є перебої з водопостачанням та опаленням.
Також в Дніпропетровській ОВА назвали наслідки російських атак за добу.
