Отключение света в Харьковской области 17 февраля - какие графики

В Харькове и области снова будут отключать свет — графики на 17 февраля
Сегодня в понедельник, 17 февраля, в Харькове и области продолжат применять графики почасовых отключений света. Их снова вводят из-за сложной ситуации в энергетике, которая сложилась в результате российских обстрелов.
Об этом в Telegram сообщает "Харьковоблэнерго".
Отключение света в Харьковской области 17 февраля
"Во вторник, 17 января, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПВ", — говорится в сообщении.
Также в облэнерго расписали, какие подчерги и ориентировочно в какое время будут без света. В частности, график выглядит следующим образом:
- 1.1 очередь — света не будет с 00:00 до 01:30, с 05:00 до 12:00 и с 15:30 до 22:30;
- 1.2 очередь — света не будет с 01:30 до 06:00, с 07:00 до 12:00 и с 15:30 до 22:30;
- 2.1 очередь — света не будет с 01:30 до 06:00, с 07:00 до 12:00 и с 15:30 до 22:30;
- 2.2 очередь — света не будет с 01:30 до 05:00, с 06:00 до 12:00 и с 15:30 до 22:30;
- 3.1 очередь — света не будет с 01:30 до 05:00, с 08:30 до 15:30 и с 19:30 до 22:00;
- 3.2 очередь — света не будет с 01:30 до 05:00, с 08:30 до 15:30 и с 19:30 до 22:00;
- 4.1 очередь — света не будет с 00:00 до 05:00, с 08:30 до 15:30 и с 19:00 до 22:00;
- 4.2 очередь — света не будет с 00:00 до 05:00, с 08:30 до 15:30 и с 19:00 до 24:00;
- 5.1 очередь — света не будет с 00:00 до 01:30, с 05:00 до 08:30, с 12:00 до 19:00 и с 22:00 до 24:00;
- 5.2 очереди — света не будет с 00:00 до 01:30, с 05:00 до 08:30, с 12:00 до 19:00 и с 22:00 до 24:00;
- 6.1 очередь — света не будет с 00:00 до 01:30, с 05:00 до 08:30, с 12:00 до 19:00 и с 22:00 до 24:00;
- 6.2 очередь — света не будет с 00:00 до 01:30, с 05:00 до 08:30, с 12:00 до 19:00 и с 22:00 до 24:00;
Узнать свою очередь можно по этой ссылке.
Кроме того, в "Харьковоблэнерго" добавили, что с 00:00 до 24:00 для промышленности и бизнеса будут действовать графики ограничения мощности.
Напомним, что во Львове сегодня тоже будут за применяться графики почасовых отключений света, но они не такие жесткие, как в Харькове.
Также мы информировали, что в Украине уже в ближайшие месяцы могут временно отменить графики отключений света, пока не наступит лето и зима (поскольку именно в этот период приходится нагрузка). Однако директор Центра исследования энергетики Александр Харченко отметил, что в таком состоянии страна будет жить минимум несколько лет.
Читайте Новини.LIVE!