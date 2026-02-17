Видео
Главная Харьков В Харькове и области снова будут отключать свет — графики на 17 февраля

В Харькове и области снова будут отключать свет — графики на 17 февраля

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 07:05
Отключение света в Харьковской области 17 февраля - какие графики
Девушка со свечой во время отключений света. Фото: freepik

Сегодня в понедельник, 17 февраля, в Харькове и области продолжат применять графики почасовых отключений света. Их снова вводят из-за сложной ситуации в энергетике, которая сложилась в результате российских обстрелов.

Об этом в Telegram сообщает "Харьковоблэнерго". 

Отключение света в Харьковской области 17 февраля

"Во вторник, 17 января, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПВ", — говорится в сообщении.

Также в облэнерго расписали, какие подчерги и ориентировочно в какое время будут без света. В частности, график выглядит следующим образом:

  • 1.1 очередь — света не будет с 00:00 до 01:30, с 05:00 до 12:00 и с 15:30 до 22:30;
  • 1.2 очередь — света не будет с 01:30 до 06:00, с 07:00 до 12:00 и с 15:30 до 22:30;
  • 2.1 очередь — света не будет с 01:30 до 06:00, с 07:00 до 12:00 и с 15:30 до 22:30;
  • 2.2 очередь — света не будет с 01:30 до 05:00, с 06:00 до 12:00 и с 15:30 до 22:30;
  • 3.1 очередь — света не будет с 01:30 до 05:00, с 08:30 до 15:30 и с 19:30 до 22:00;
  • 3.2 очередь — света не будет с 01:30 до 05:00, с 08:30 до 15:30 и с 19:30 до 22:00;
  • 4.1 очередь — света не будет с 00:00 до 05:00, с 08:30 до 15:30 и с 19:00 до 22:00;
  • 4.2 очередь — света не будет с 00:00 до 05:00, с 08:30 до 15:30 и с 19:00 до 24:00;
  • 5.1 очередь — света не будет с 00:00 до 01:30, с 05:00 до 08:30, с 12:00 до 19:00 и с 22:00 до 24:00;
  • 5.2 очереди — света не будет с 00:00 до 01:30, с 05:00 до 08:30, с 12:00 до 19:00 и с 22:00 до 24:00;
  • 6.1 очередь — света не будет с 00:00 до 01:30, с 05:00 до 08:30, с 12:00 до 19:00 и с 22:00 до 24:00;
  • 6.2 очередь — света не будет с 00:00 до 01:30, с 05:00 до 08:30, с 12:00 до 19:00 и с 22:00 до 24:00;

Узнать свою очередь можно по этой ссылке.

Кроме того, в "Харьковоблэнерго" добавили, что с 00:00 до 24:00 для промышленности и бизнеса будут действовать графики ограничения мощности.

Відключення світла у Харківській області 17 лютого - які графіки
Графики отключений света на Харьковщине 17 февраля. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что во Львове сегодня тоже будут за применяться графики почасовых отключений света, но они не такие жесткие, как в Харькове.

Также мы информировали, что в Украине уже в ближайшие месяцы могут временно отменить графики отключений света, пока не наступит лето и зима (поскольку именно в этот период приходится нагрузка). Однако директор Центра исследования энергетики Александр Харченко отметил, что в таком состоянии страна будет жить минимум несколько лет.

Харьков электроэнергия сфера энергетики отключения света блэкаут графики отключений света
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
