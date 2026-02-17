Відключення світла у Харківській області 17 лютого - які графіки

Дівчина зі свічкою під час відключень світла. Фото: freepik

Сьогодні у понеділок, 17 лютого, у Харкові та області продовжать застосовувати графіки погодинних відключень світла. Їх знову запроваджують через складну ситуацію в енергетиці, яка склалася внаслідок російських обстрілів.

Про це у Telegram повідомляє "Харківобленерго".

Відключення світла в Харківській області 17 лютого

"У вівторок, 17 січня, з 00:00 до 24:00 у Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень (ГПВ", — йдеться у повідомленні.

Також в обленерго розписали, які підчерги та орієнтовно в який час будуть без світла. Зокрема, графік виглядає таким чином:

1.1 черга — світла не буде з 00:00 до 01:30, з 05:00 до 12:00 та з 15:30 до 22:30;

1.2 черга — світла не буде з 01:30 до 06:00, з 07:00 до 12:00 та з 15:30 до 22:30;

2.1 черга — світла не буде з 01:30 до 06:00, з 07:00 до 12:00 та з 15:30 до 22:30;

2.2 черга — світла не буде з 01:30 до 05:00, з 06:00 до 12:00 та з 15:30 до 22:30;

3.1 черга — світла не буде з 01:30 до 05:00, з 08:30 до 15:30 та з 19:30 до 22:00;

3.2 черга — світла не буде з 01:30 до 05:00, з 08:30 до 15:30 та з 19:30 до 22:00;

4.1 черга — світла не буде з 00:00 до 05:00, з 08:30 до 15:30 та з 19:00 до 22:00;

4.2 черга — світла не буде з 00:00 до 05:00, з 08:30 до 15:30 та з 19:00 до 24:00;

5.1 черга — світла не буде з 00:00 до 01:30, з 05:00 до 08:30, з 12:00 до 19:00 та з 22:00 до 24:00;

5.2 черги — світла не буде з 00:00 до 01:30, з 05:00 до 08:30, з 12:00 до 19:00 та з 22:00 до 24:00;

6.1 черга — світла не буде з 00:00 до 01:30, з 05:00 до 08:30, з 12:00 до 19:00 та з 22:00 до 24:00;

6.2 черга — світла не буде з 00:00 до 01:30, з 05:00 до 08:30, з 12:00 до 19:00 та з 22:00 до 24:00;

Дізнатися свою підчергу можна за цим посиланням.

Окрім того, у "Харківобленерго" додали, що з 00:00 до 24:00 для промисловості і бізнесу діятимуть графіки обмеження потужності.

Графіки відключень світла на Харківщині 17 лютого. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що у Львові сьогодні теж будуть за застосовуватися графіки погодинних відключень світла, але вони не такі жорсткі, як у Харкові.

Також ми інформували, що в Україні вже в найближчі місяці можуть тимчасово відмінити графіки відключень світла, допоки не наступить літо та зима (оскільки саме в цей період припадає навантаження). Однак директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко зазначив, що у такому стані країна буде жити щонайменше кілька років.