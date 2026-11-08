Энергетик переключает рубильник. Фото иллюстративное: Харьковоблэнерго

В Харьковской области сегодня, 8 ноября, ввели аварийные отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме после российских обстрелов. При этом в области продолжают действовать графики почасовых отключений. Жители региона могут оставаться без света в течение нескольких часов, а продолжительность ограничений зависит от очереди.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на АО "Харьковоблэнерго".

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Сообщение АО «Харьковоблэнерго». Фото: скриншот из Telegram

Аварийные отключения в Харьковской области

По информации энергетиков, из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной российскими обстрелами, в Харьковской области применяются аварийные отключения электроэнергии. Одновременно продолжают действовать графики почасовых отключений. Аварийные ограничения ввели для стабилизации работы энергосистемы. Энергетики призывают жителей области экономно пользоваться электроэнергией и не включать одновременно несколько мощных электроприборов. Это поможет избежать дополнительной нагрузки на сеть и возможных повреждений внутридомовых электросетей.

Графики отключений на 8 ноября

По указанию НЭК "Укрэнерго", 8 ноября с 00:00 до 24:00 в Харьковской области также действуют графики почасовых отключений. С учётом времени на переключение электроэнергия может отсутствовать в следующие часы:

Очередь 1.1: 04:00–07:30, 11:00–18:00.

Очередь 1.2: 04:00–07:30, 11:00–18:00.

Очередь 2.1: 00:00–07:30, 11:00–18:00, 22:00–24:00.

Смена 2.2: 04:00–07:30, 11:00–18:00, 22:00–24:00.

Смена 3.1: 07:00–11:00, 14:30–21:30.

Смена 3.2: 04:00–11:00, 14:30–21:30.

Смена 4.1: 07:30–11:00, 14:30–21:30.

Смена 4.2: 07:30–11:00, 14:30–21:30.

Смена 5.1: 00:00–04:00, 07:30–14:30, 18:00–24:00.

Смена 5.2: 00:00–04:00, 07:30–14:30, 18:00–24:00.

Смена 6.1: 00:00–04:00, 09:00–14:30, 18:00–24:00.

Смена 6.2: 00:00–04:00, 09:00–14:30, 18:00–24:00.

Ограничения для предприятий

Для промышленности и бизнеса в течение суток, с 00:00 до 24:00, действуют графики ограничения мощности. В "Харьковоблэнерго" предупредили, что ситуация в энергосистеме постоянно меняется. Поэтому часы отключений могут корректироваться. Жителям рекомендуют следить за обновлениями на официальных ресурсах энергокомпании.

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Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове разработали систему, которая помогает службам быстрее реагировать на российские удары. Благодаря видеонаблюдению место попадания теперь определяют за 30 секунд вместо пяти минут. Также в городе удалось сократить продолжительность воздушных тревог.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что ассоциация прифронтовых городов и общин, которую возглавляет мэр Харькова Игорь Терехов, обратилась к премьер-министру Украины Сергею Корецкому с предложениями о налоговых льготах, компенсациях и доступе бизнеса к финансированию. Среди инициатив также — государственная программа энергетической устойчивости предприятий.