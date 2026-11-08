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Головна Харків На Харківщині ввели аварійні відключення: графіки теж діють

На Харківщині ввели аварійні відключення: графіки теж діють

Ua ru
8 листопада 2026 12:01
На Харківщині 8 листопада одночасно діють два види відключень світла Харківобленерго
Енергетик перемикає рубильник. Фото ілюстративне: Харківобленерго

На Харківщині сьогодні, 8 листопада, запровадили аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі після російських обстрілів. Водночас в області продовжують діяти графіки погодинних відключень. Жителі регіону можуть залишатися без світла впродовж кількох годин, а тривалість обмежень залежить від черги.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на АТ "Харківобленерго".

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Допис АТ "Харківобленерго". Фото: скриншот з Telegram

Аварійні відключення на Харківщині

За інформацією енергетиків, через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену російськими обстрілами, у Харківській області застосовують аварійні відключення електроенергії. Одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень. Аварійні обмеження запровадили для стабілізації роботи енергосистеми. Енергетики закликають жителів області ощадливо користуватися електроенергією та не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів. Це допоможе уникнути додаткового навантаження на мережу та можливих пошкоджень внутрішньобудинкових електромереж.

Графіки відключень на 8 листопада

За вказівкою НЕК "Укренерго", 8 листопада з 00:00 до 24:00 у Харківській області також діють графіки погодинних відключень. З урахуванням часу на перемикання електроенергія може бути відсутня в такі години:

  • Черга 1.1: 04:00–07:30, 11:00–18:00.
  • Черга 1.2: 04:00–07:30, 11:00–18:00.
  • Черга 2.1: 00:00–07:30, 11:00–18:00, 22:00–24:00.
  • Черга 2.2: 04:00–07:30, 11:00–18:00, 22:00–24:00.
  • Черга 3.1: 07:00–11:00, 14:30–21:30.
  • Черга 3.2: 04:00–11:00, 14:30–21:30.
  • Черга 4.1: 07:30–11:00, 14:30–21:30.
  • Черга 4.2: 07:30–11:00, 14:30–21:30.
  • Черга 5.1: 00:00–04:00, 07:30–14:30, 18:00–24:00.
  • Черга 5.2: 00:00–04:00, 07:30–14:30, 18:00–24:00.
  • Черга 6.1: 00:00–04:00, 09:00–14:30, 18:00–24:00.
  • Черга 6.2: 00:00–04:00, 09:00–14:30, 18:00–24:00.

Обмеження для підприємств

Для промисловості та бізнесу протягом усієї доби, з 00:00 до 24:00, діють графіки обмеження потужності. У "Харківобленерго" попередили, що ситуація в енергосистемі постійно змінюється. Тому години відключень можуть коригуватися. Жителям радять стежити за оновленнями на офіційних ресурсах енергокомпанії.

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Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові розробили систему, яка допомагає службам швидше реагувати на російські удари. Завдяки відеоспостереженню місце влучання тепер визначають за 30 секунд замість п'яти хвилин. Також у місті вдалося скоротити тривалість повітряних тривог. 

Також Новини.LIVE писали, що асоціація прифронтових міст та громад, яку очолює мер Харкова Ігор Терехов, звернулася до прем’єр-міністра України Сергія Корецького з пропозиціями щодо податкових пільг, компенсацій і доступу бізнесу до фінансування. Серед ініціатив також — державна програма енергетичної стійкості підприємств.

електроенергія Харківська область обстріли Новини Харкова графіки відключень світла електромережі
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець

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