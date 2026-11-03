В Харькове из-за перебоев со светом изменили движение транспорта
В Харькове из-за перебоев с электроснабжением произошли изменения в работе общественного транспорта. Часть троллейбусов временно не курсирует, а трамваи № 16 и 16А следуют по измененному маршруту. Также из-за нестабильного напряжения возможны отклонения от расписания движения поездов. В то же время в области продолжают действовать почасовые отключения электроэнергии.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской совет.
Какой транспорт не курсирует в Харькове
Из-за перебоев с электроснабжением в городе временно приостановлено движение троллейбусов № 13 , 20, 34 и 57. При этом маршруты троллейбусов № 13 и 34 временно обслуживают автобусы. Это позволяет сохранить сообщение на этих направлениях, пока электротранспорт не вернётся к привычному режиму работы.
Как курсируют трамваи №16 и 16А
Трамваи №16 и 16А временно изменили маршрут. Теперь они движутся по следующему маршруту:
- разворотная площадка "Салтовское";
- проспект Тракторостроителей;
- улица Непокоренных;
- улица Академика Павлова;
- въезд Семиградский;
- улица Виринская;
- улица Моисеевская;
- улица Шевченко;
- разворотка "Журавлевский гидропарк".
Изменения в работе метро
Также пассажиров предупредили о возможных отклонениях от действующего расписания движения поездов. Причиной стало нестабильное напряжение в электросетях. Пассажирам следует учитывать возможные задержки при планировании поездок.
Графики отключения света в Харьковской области 3 ноября
Параллельно в Харьковской области в течение 3 ноября действуют почасовые графики отключения электроэнергии. Ограничения введены по указанию НЭК "Укрэнерго" из-за сложной ситуации в энергосистеме после российских обстрелов.
Ориентировочное время отсутствия электроэнергии по очередям и подочередям с учётом времени на переключение:
- 1.1: 08:00–12:00, 19:00–22:00.
- 1.2: 08:00–12:00, 19:00–22:00.
- 2.1: 00:00–01:30, 08:30–12:00, 15:30–22:00.
- 2.2: 08:30–12:00, 15:30–22:00.
- 3.1: 12:00–15:30, 19:00–24:00.
- 3.2: 12:00–15:30, 19:00–24:00.
- 4.1: 01:30–05:00, 08:30–15:30, 22:00–24:00.
- 4.2: 08:30–15:30, 22:00–24:00.
- 5.1: 06:00–08:00, 15:30–19:00.
- 5.2: 06:00–08:00, 15:30–19:00.
- 6.1: 05:00–08:00, 12:00–19:00.
- 6.2: 06:00–08:00, 12:00–19:00, 22:00–24:00.
Для промышленности и бизнеса в течение суток также действуют графики ограничения мощности (ГОП). Время отключений может меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме. Актуальную информацию рекомендуется проверять на официальных ресурсах «Харьковоблэнерго».
Как сообщали Новини.LIVE, с наступлением холодов жители Харькова начнут получать обновленные счета за коммунальные услуги. Несмотря на отопительный сезон, государство сохранило действие моратория на повышение базовых тарифов для населения.
Также Новини.LIVE писали, что в Харьковской области определили условия запуска отопления. Единой даты для всех общин нет: решение будет зависеть от температуры воздуха. В то же время уже известно, какие учреждения должны получить тепло в первую очередь. Начало сезона будут определять на местах.