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Главная Харьков В Харькове из-за перебоев со светом изменили движение транспорта

В Харькове из-за перебоев со светом изменили движение транспорта

Ua ru
3 ноября 2026 11:27
Отключение электричества и изменения в движении транспорта в Харькове Новини.LIVE
Люди садятся в троллейбус. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харькове из-за перебоев с электроснабжением произошли изменения в работе общественного транспорта. Часть троллейбусов временно не курсирует, а трамваи № 16 и 16А следуют по измененному маршруту. Также из-за нестабильного напряжения возможны отклонения от расписания движения поездов. В то же время в области продолжают действовать почасовые отключения электроэнергии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской совет.

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Сообщение об изменении движения транспорта. Фото: скриншот из Telegram

Какой транспорт не курсирует в Харькове

Из-за перебоев с электроснабжением в городе временно приостановлено движение троллейбусов № 13 , 20, 34 и 57. При этом маршруты троллейбусов № 13 и 34 временно обслуживают автобусы. Это позволяет сохранить сообщение на этих направлениях, пока электротранспорт не вернётся к привычному режиму работы.

Как курсируют трамваи №16 и 16А

Трамваи №16 и 16А временно изменили маршрут. Теперь они движутся по следующему маршруту:

  • разворотная площадка "Салтовское";
  • проспект Тракторостроителей;
  • улица Непокоренных;
  • улица Академика Павлова;
  • въезд Семиградский;
  • улица Виринская;
  • улица Моисеевская;
  • улица Шевченко;
  • разворотка "Журавлевский гидропарк".

Изменения в работе метро

Также пассажиров предупредили о возможных отклонениях от действующего расписания движения поездов. Причиной стало нестабильное напряжение в электросетях. Пассажирам следует учитывать возможные задержки при планировании поездок.

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Графики отключения света в Харьковской области 3 ноября

Параллельно в Харьковской области в течение 3 ноября действуют почасовые графики отключения электроэнергии. Ограничения введены по указанию НЭК "Укрэнерго" из-за сложной ситуации в энергосистеме после российских обстрелов.

Ориентировочное время отсутствия электроэнергии по очередям и подочередям с учётом времени на переключение:

  • 1.1: 08:00–12:00, 19:00–22:00.
  • 1.2: 08:00–12:00, 19:00–22:00.
  • 2.1: 00:00–01:30, 08:30–12:00, 15:30–22:00.
  • 2.2: 08:30–12:00, 15:30–22:00.
  • 3.1: 12:00–15:30, 19:00–24:00.
  • 3.2: 12:00–15:30, 19:00–24:00.
  • 4.1: 01:30–05:00, 08:30–15:30, 22:00–24:00.
  • 4.2: 08:30–15:30, 22:00–24:00.
  • 5.1: 06:00–08:00, 15:30–19:00.
  • 5.2: 06:00–08:00, 15:30–19:00.
  • 6.1: 05:00–08:00, 12:00–19:00.
  • 6.2: 06:00–08:00, 12:00–19:00, 22:00–24:00.

Для промышленности и бизнеса в течение суток также действуют графики ограничения мощности (ГОП). Время отключений может меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме. Актуальную информацию рекомендуется проверять на официальных ресурсах «Харьковоблэнерго».

Как сообщали Новини.LIVE, с наступлением холодов жители Харькова начнут получать обновленные счета за коммунальные услуги. Несмотря на отопительный сезон, государство сохранило действие моратория на повышение базовых тарифов для населения.

Также Новини.LIVE писали, что в Харьковской области определили условия запуска отопления. Единой даты для всех общин нет: решение будет зависеть от температуры воздуха. В то же время уже известно, какие учреждения должны получить тепло в первую очередь. Начало сезона будут определять на местах.

Харьков метро Новости Харькова трамвай графики отключений света троллейбусы
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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