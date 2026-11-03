Люди сідають в тролейбус. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харкові через перебої з електропостачанням виникли зміни в роботі громадського транспорту. Частина тролейбусів тимчасово не курсує, а трамваї №16 та 16А їздять за зміненим маршрутом. Також через нестабільну напругу можливі відхилення від розкладу руху поїздів. Водночас в області продовжують діяти погодинні відключення електроенергії.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську раду.

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Повідомлення про зміну руху транспорту. Фото: скриншот із Telegram

Який транспорт не курсує в Харкові

Через перебої з електропостачанням у місті тимчасово призупинили рух тролейбусів №13, 20, 34 та 57. Водночас маршрути тролейбусів №13 та 34 тимчасово обслуговують автобуси. Це дає змогу зберегти сполучення на цих напрямках, поки електротранспорт не повернеться до звичного режиму роботи.

Як курсують трамваї №16 та 16А

Трамваї №16 та 16А тимчасово змінили маршрут. Тепер вони рухаються за таким напрямком:

розворотне коло "Салтівське";

проспект Тракторобудівників;

вулиця Нескорених;

вулиця Академіка Павлова;

в'їзд Семиградський;

вулиця Віринська;

вулиця Мойсеївська;

вулиця Шевченка;

розворотне коло "Журавлівський гідропарк".

Зміни роботи метро

Також пасажирів попередили про можливі відхилення від чинного розкладу руху поїздів. Причиною стала нестабільна напруга в електромережах. Пасажирам варто враховувати можливі затримки під час планування поїздок.

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Графіки відключення світла на Харківщині 3 листопада

Паралельно в Харківській області протягом 3 листопада діють погодинні графіки відключення електроенергії. Обмеження запровадили за вказівкою НЕК "Укренерго" через складну ситуацію в енергосистемі після російських обстрілів.

Орієнтовний час відсутності електроенергії за чергами та підчергами з урахуванням часу на перемикання:

1.1: 08:00–12:00, 19:00–22:00.

1.2: 08:00–12:00, 19:00–22:00.

2.1: 00:00–01:30, 08:30–12:00, 15:30–22:00.

2.2: 08:30–12:00, 15:30–22:00.

3.1: 12:00–15:30, 19:00–24:00.

3.2: 12:00–15:30, 19:00–24:00.

4.1: 01:30–05:00, 08:30–15:30, 22:00–24:00.

4.2: 08:30–15:30, 22:00–24:00.

5.1: 06:00–08:00, 15:30–19:00.

5.2: 06:00–08:00, 15:30–19:00.

6.1: 05:00–08:00, 12:00–19:00.

6.2: 06:00–08:00, 12:00–19:00, 22:00–24:00.

Для промисловості та бізнесу протягом доби також діють графіки обмеження потужності (ГОП). Час відключень може змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі. Актуальну інформацію рекомендують перевіряти на офіційних ресурсах "Харківобленерго".

Як повідомляли Новини.LIVE, з початком холодів жителі Харкова почнуть отримувати оновлені платіжки за комунальні послуги. Попри опалювальний сезон, держава зберегла дію мораторію на підвищення базових тарифів для населення.

Також Новини.LIVE писали, що на Харківщині визначили умови запуску опалення. Єдиної дати для всіх громад немає: рішення залежатиме від температури повітря. Водночас уже відомо, які заклади мають отримати тепло першими. Початок сезону визначатимуть на місцях.