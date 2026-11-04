Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков В Харькове изменят движение четырёх трамваев: новые маршруты

В Харькове изменят движение четырёх трамваев: новые маршруты

Ua ru
4 ноября 2026 10:04
Движение трамваев в Харькове 4 ноября: изменения в маршрутах Новини.LIVE
Трамвай в Харькове. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харькове 4 ноября временно изменят маршруты четырёх трамвайных линий. Ограничения будут действовать в течение пяти часов на одном из участков города. На это время пассажирам предложат альтернативный автобусный маршрут. Изменения связаны с ремонтными работами на контактной сети.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской совет.

Реклама

Где не будут курсировать трамваи

Во вторник, 4 ноября, с 10:00 до 15:00 будет приостановлено движение трамваев по улице Академика Павлова. Ограничения коснутся участка от переулка Салтовского до улицы Непокоренных. Причиной временных изменений стал ремонт контактной сети. В связи с этим трамваи №16, 16А, 27 и 30 будут курсировать по измененным маршрутам.

В частности, трамваи № 16 и 16А будут следовать по следующему маршруту:

  • разворотный круг "Салтовское";
  • проспект Тракторостроителей;
  • улица Непокоренных;
  • улица Шевченко;
  • разворотное кольцо "Журавлевский гидропарк".

Трамваи № 27 и 30 будут следовать по следующему маршруту:

Читайте также:
  • разворотка "Салтовское";
  • проспект Тракторостроителей;
  • улица Непокоренных;
  • улица Шевченко;
  • улица Моисеевская;
  • улица Виринская;
  • въезд Семиградский;
  • улица Академика Павлова, далее — по привычным маршрутам.

Какой автобус заменит трамваи

На время ремонтных работ пассажиры смогут воспользоваться временным автобусом №2. Он будет курсировать между автостанцией «Салтовская» и станцией метро "Защитников Украины". В одном направлении автобус будет следовать через улицу Академика Павлова, проспект Героев Харькова и улицу Олега Громадского.

В обратном направлении маршрут будет пролегать через улицу Олега Громадского, площадь Защитников Украины, проспект Героев Харькова и улицу Академика Павлова.

После завершения ремонта трамваи должны вернуться к привычным маршрутам.

Проезд в Харькове

Отметим, что в Харькове проезд в общественном транспорте остается бесплатным. На данный момент его отменять не планируют. Мэр Игорь Терехов заявил, что программа будет действовать до тех пор, пока в городском бюджете будет хватать средств на ее финансирование.

Графики отключений электроэнергии в Харьковской области

В среду, 4 ноября, в Харьковской области в течение суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии . Ограничения введены по указанию НЭК "Укрэнерго" из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной российскими обстрелами. Свет будут отключать по всем шести очередям и подочередям.

По данным "Харьковоблэнерго", электроэнергии не будет в следующие часы:

  • 1.1 — 06:00–09:00, 12:30–19:30, 23:00–24:00.
  • 1.2 — 06:00–09:00, 12:30–19:30, 22:00–24:00.
  • 2.1 — 06:00–09:00, 12:30–19:30, 22:00–24:00.
  • 2.2 — 02:00–09:00, 12:30–19:30, 22:00–23:00.
  • 3.1 — 00:00–02:00, 08:00–12:30, 16:00–23:00.
  • 3.2 — 00:00–02:00, 08:00–12:30, 16:00–23:00.
  • 4.1 — 00:00–02:00, 08:00–12:30, 16:00–23:00.
  • 4.2 — 00:00–02:00, 08:00–12:30, 16:00–23:00.
  • 5.1 — 02:00–06:00, 09:00–16:00, 19:30–22:00, 23:00–24:00.
  • 5.2 — 02:00–08:00, 09:00–16:00, 19:30–22:00, 23:00–24:00.
  • 6.1 — 02:00–08:00, 09:00–16:00, 19:30–22:00, 23:00–24:00.
  • 6.2 — 00:00–08:00, 09:00–16:00, 19:30–22:00, 23:00–24:00.

Для промышленности и бизнеса также введут графики ограничения мощности. Они будут действовать с 00:00 до 24:00.

Проверить, к какой очереди относится конкретный адрес, можно в списке на официальных ресурсах. Энергетическая ситуация может меняться, поэтому время отключений может корректироваться. Потребителям рекомендуют следить за обновлениями.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове временно запретили движение транспорта на части улицы 92-й бригады. Из-за аварийного ремонта теплосетей водителям придется объезжать перекрытый участок по соседним улицам. Изменились и маршруты общественного транспорта: троллейбус № 59 и автобус № 52 теперь курсируют по другим дорогам. Когда движение возобновят, пока не сообщают.

Также Новини.LIVE сообщали, что городские власти перераспределяют работников между коммунальными предприятиями, чтобы обеспечить работу тех, кто готовит Харьков к отопительному сезону. Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о ситуации с аварийными бригадами, настроениях горожан накануне холодов и планах распространить опыт городского ситуационного центра на другие общины.

Харьков Новости Харькова общественный транспорт трамвай графики отключений света
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации