Трамвай в Харькове. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харькове 4 ноября временно изменят маршруты четырёх трамвайных линий. Ограничения будут действовать в течение пяти часов на одном из участков города. На это время пассажирам предложат альтернативный автобусный маршрут. Изменения связаны с ремонтными работами на контактной сети.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской совет.

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Где не будут курсировать трамваи

Во вторник, 4 ноября, с 10:00 до 15:00 будет приостановлено движение трамваев по улице Академика Павлова. Ограничения коснутся участка от переулка Салтовского до улицы Непокоренных. Причиной временных изменений стал ремонт контактной сети. В связи с этим трамваи №16, 16А, 27 и 30 будут курсировать по измененным маршрутам.

В частности, трамваи № 16 и 16А будут следовать по следующему маршруту:

разворотный круг "Салтовское";

проспект Тракторостроителей;

улица Непокоренных;

улица Шевченко;

разворотное кольцо "Журавлевский гидропарк".

Трамваи № 27 и 30 будут следовать по следующему маршруту:

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разворотка "Салтовское";

проспект Тракторостроителей;

улица Непокоренных;

улица Шевченко;

улица Моисеевская;

улица Виринская;

въезд Семиградский;

улица Академика Павлова, далее — по привычным маршрутам.

Какой автобус заменит трамваи

На время ремонтных работ пассажиры смогут воспользоваться временным автобусом №2. Он будет курсировать между автостанцией «Салтовская» и станцией метро "Защитников Украины". В одном направлении автобус будет следовать через улицу Академика Павлова, проспект Героев Харькова и улицу Олега Громадского.

В обратном направлении маршрут будет пролегать через улицу Олега Громадского, площадь Защитников Украины, проспект Героев Харькова и улицу Академика Павлова.

После завершения ремонта трамваи должны вернуться к привычным маршрутам.

Проезд в Харькове

Отметим, что в Харькове проезд в общественном транспорте остается бесплатным. На данный момент его отменять не планируют. Мэр Игорь Терехов заявил, что программа будет действовать до тех пор, пока в городском бюджете будет хватать средств на ее финансирование.

Графики отключений электроэнергии в Харьковской области

В среду, 4 ноября, в Харьковской области в течение суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии . Ограничения введены по указанию НЭК "Укрэнерго" из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной российскими обстрелами. Свет будут отключать по всем шести очередям и подочередям.

По данным "Харьковоблэнерго", электроэнергии не будет в следующие часы:

1.1 — 06:00–09:00, 12:30–19:30, 23:00–24:00.

1.2 — 06:00–09:00, 12:30–19:30, 22:00–24:00.

2.1 — 06:00–09:00, 12:30–19:30, 22:00–24:00.

2.2 — 02:00–09:00, 12:30–19:30, 22:00–23:00.

3.1 — 00:00–02:00, 08:00–12:30, 16:00–23:00.

3.2 — 00:00–02:00, 08:00–12:30, 16:00–23:00.

4.1 — 00:00–02:00, 08:00–12:30, 16:00–23:00.

4.2 — 00:00–02:00, 08:00–12:30, 16:00–23:00.

5.1 — 02:00–06:00, 09:00–16:00, 19:30–22:00, 23:00–24:00.

5.2 — 02:00–08:00, 09:00–16:00, 19:30–22:00, 23:00–24:00.

6.1 — 02:00–08:00, 09:00–16:00, 19:30–22:00, 23:00–24:00.

6.2 — 00:00–08:00, 09:00–16:00, 19:30–22:00, 23:00–24:00.

Для промышленности и бизнеса также введут графики ограничения мощности. Они будут действовать с 00:00 до 24:00.

Проверить, к какой очереди относится конкретный адрес, можно в списке на официальных ресурсах. Энергетическая ситуация может меняться, поэтому время отключений может корректироваться. Потребителям рекомендуют следить за обновлениями.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове временно запретили движение транспорта на части улицы 92-й бригады. Из-за аварийного ремонта теплосетей водителям придется объезжать перекрытый участок по соседним улицам. Изменились и маршруты общественного транспорта: троллейбус № 59 и автобус № 52 теперь курсируют по другим дорогам. Когда движение возобновят, пока не сообщают.

Также Новини.LIVE сообщали, что городские власти перераспределяют работников между коммунальными предприятиями, чтобы обеспечить работу тех, кто готовит Харьков к отопительному сезону. Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о ситуации с аварийными бригадами, настроениях горожан накануне холодов и планах распространить опыт городского ситуационного центра на другие общины.