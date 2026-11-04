Трамвай у Харкові. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харкові 4 листопада тимчасово змінять рух чотирьох трамвайних маршрутів. Обмеження діятимуть протягом п'яти годин на одній із ділянок міста. На цей час пасажирам запропонують альтернативний автобусний маршрут. Зміни пов'язані з ремонтними роботами на контактній мережі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську раду.

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Де не курсуватимуть трамваї

У вівторок, 4 листопада, з 10:00 до 15:00 припинять рух трамваїв на вулиці Академіка Павлова. Обмеження стосуватимуться ділянки від провулка Салтівського до вулиці Нескорених. Причиною тимчасових змін став ремонт контактної мережі. Через це трамваї №16, 16А, 27 та 30 курсуватимуть за зміненими маршрутами.

Зокрема, трамваї №16 та 16А прямуватимуть за таким напрямком:

розворотне коло "Салтівське";

проспект Тракторобудівників;

вулиця Нескорених;

вулиця Шевченка;

розворотне коло "Журавлівський гідропарк".

Трамваї №27 та 30 їхатимуть за таким маршрутом:

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розворотне коло "Салтівське";

проспект Тракторобудівників;

вулиця Нескорених;

вулиця Шевченка;

вулиця Мойсеївська;

вулиця Віринська;

в'їзд Семиградський;

вулиця Академіка Павлова, далі — за звичними маршрутами.

Який автобус замінить трамваї

На час ремонтних робіт пасажири зможуть скористатися тимчасовим автобусом №2. Він курсуватиме між автостанцією "Салтівська" та станцією метро "Захисників України". В одному напрямку автобус їхатиме через вулицю Академіка Павлова, проспект Героїв Харкова та вулицю Олега Громадського.

У зворотному напрямку маршрут пролягатиме через вулицю Олега Громадського, майдан Захисників України, проспект Героїв Харкова та вулицю Академіка Павлова.

Після завершення ремонту трамваї мають повернутися до звичних маршрутів.

Проїзд у Харкові

Зазначимо, у Харкові проїзд у громадському транспорті залишається безкоштовним. Наразі його скасовувати не планують. Міський голова Ігор Терехов заявив, що програма працюватиме, доки в міському бюджеті вистачатиме коштів на її фінансування.

Графіки відключень світла на Харківщині

У середу, 4 листопада, у Харківській області протягом усієї доби діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження запровадили за вказівкою НЕК "Укренерго" через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену російськими обстрілами. Світло вимикатимуть за всіма шістьма чергами та підчергами.

За даними "Харківобленерго", електроенергії не буде в такі години:

1.1 — 06:00–09:00, 12:30–19:30, 23:00–24:00.

1.2 — 06:00–09:00, 12:30–19:30, 22:00–24:00.

2.1 — 06:00–09:00, 12:30–19:30, 22:00–24:00.

2.2 — 02:00–09:00, 12:30–19:30, 22:00–23:00.

3.1 — 00:00–02:00, 08:00–12:30, 16:00–23:00.

3.2 — 00:00–02:00, 08:00–12:30, 16:00–23:00.

4.1 — 00:00–02:00, 08:00–12:30, 16:00–23:00.

4.2 — 00:00–02:00, 08:00–12:30, 16:00–23:00.

5.1 — 02:00–06:00, 09:00–16:00, 19:30–22:00, 23:00–24:00.

5.2 — 02:00–08:00, 09:00–16:00, 19:30–22:00, 23:00–24:00.

6.1 — 02:00–08:00, 09:00–16:00, 19:30–22:00, 23:00–24:00.

6.2 — 00:00–08:00, 09:00–16:00, 19:30–22:00, 23:00–24:00.

Для промисловості та бізнесу також запровадять графіки обмеження потужності. Вони діятимуть із 00:00 до 24:00.

Перевірити, до якої черги належить конкретна адреса, можна в переліку на офіційних ресурса. Енергетична ситуація може змінюватися, тому час відключень можуть коригувати. Споживачам радять стежити за оновленнями.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові тимчасово заборонили рух транспорту на частині вулиці 92-ї бригади. Через аварійний ремонт тепломереж водіям доведеться об'їжджати перекриту ділянку сусідніми вулицями. Змінилися й маршрути громадського транспорту: тролейбус №59 та автобус №52 тепер курсують іншими дорогами. Коли рух відновлять, поки не повідомляють.

Також Новини.LIVE писали, що міська влада перерозподіляє працівників між комунальними підприємствами, щоб забезпечити роботу тих, хто готує Харків до опалювального сезону. Міський голова Харкова Ігор Терехов розповів про ситуацію з аварійними бригадами, настрої містян напередодні холодів і плани поширити досвід міського ситуаційного центру на інші громади.