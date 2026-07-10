Изменение маршрутов трамваев № 1, 12 и 20 в Харькове 10 июля

Люди на остановке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

10 июля в Харькове на несколько часов изменится движение сразу трёх трамвайных маршрутов. Причиной станет ремонт трамвайных путей на улице Евгения Котляра. На время проведения работ движение на одном из участков будет полностью перекрыто. Для пассажиров также организуют временный автобус.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской совет.

Какие маршруты изменятся

Движение трамваев по улице Евгения Котляра, на участке от улицы Благовещенской до улицы Большой Панасовской, будет приостановлено 10 июля с 10:00 до 13:00. В это время трамваи будут курсировать по измененным маршрутам:

№1 — разворотная площадка "Ивановка" — ул. Большая Панасовская — пер. Лосовский — пер. Пискуновский — проезд Рогатинский — ул. Клочковская — разворотная площадка "Ул. Европейская";

№12 — разворотная площадка "Центральный парк" — площадь Ипподрома — ул. Мироносицкая — ул. Николая Хвылевого — ул. Тринклера – пр. Независимости – Клочковский спуск – ул. Клочковская – проезд Рогатинский – пер. Пискуновский – пер. Лосовский – ул. Большая Панасовская – разворотная площадка "Ивановка";

№20 — разворотная площадка "Пр. Победы" – пр. Победы – ул. Клочковская – проезд Рогатинский – пер. Пискуновский – пер. Лосовский – ул. Большая Панасовская – разворотная площадка "Ивановка".

Как можно будет доехать

В Департаменте строительства и дорожного хозяйства сообщили, что изменения связаны с ремонтом трамвайных путей. На время отсутствия трамвайного сообщения для пассажиров будет работать временный автобус № 1. Он будет курсировать от Привокзальной площади на улице Евгения Котляра до разворотного круга трамваев на улице Большой Панасовской.

Бесплатный проезд

Отметим, что с начала полномасштабной войны жители Харькова могут бесплатно пользоваться общественным транспортом. Городские власти объясняют это тем, что Харьков остается прифронтовым городом и ежедневно находится под угрозой обстрелов. Метро в Харькове сейчас выполняет не только транспортную функцию. Во время воздушных тревог люди спускаются в метро, чтобы укрыться от опасности. Из-за этого система общественного транспорта фактически стала частью гражданской защиты. Мэр Игорь Терехов заявил, что в таких условиях вводить платный проезд пока невозможно, ведь метро работает и как укрытие для горожан.

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Как сообщали Новини.LIVE, во время массированных обстрелов и воздушных тревог в Харькове на станциях метро могут разместить дополнительные вагоны для укрытия людей. Однако пока в этом нет необходимости, ведь имеющихся площадей метрополитена достаточно для приема людей.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове планируют установить антидроновые сетки на Харьковском шоссе из-за угрозы атак российских FPV-дронов. Кроме того, власти рассматривают возможность организации такой защиты на Северной Салтовке.