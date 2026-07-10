Зміна маршрутів трамваїв №1, 12 і 20 у Харкові 10 липня

Люди на зупинці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

10 липня в Харкові на кілька годин зміниться рух одразу трьох трамвайних маршрутів. Причиною стане ремонт трамвайної колії на вулиці Євгена Котляра. На час проведення робіт рух на одній із ділянок повністю перекриють. Для пасажирів також організують тимчасовий автобус.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську раду.

Які маршрути зміняться

Рух трамваїв на вулиці Євгена Котляра, на ділянці від вулиці Благовіщенської до вулиці Великої Панасівської, буде припинений 10 липня з 10:00 до 13:00. У цей час трамваї курсуватимуть за зміненими маршрутами:

№1 — розворотне коло "Іванівка" – вул. Велика Панасівська – пров. Лосівський – пров. Пискунівський – проїзд Рогатинський – вул. Клочківська – розворотне коло "Вул. Європейська";

№12 — розворотне коло "Центральний парк" – майдан Іподрому – вул. Мироносицька – вул. Миколи Хвильового – вул. Трінклера – пр. Незалежності – Клочківський узвіз – вул. Клочківська – проїзд Рогатинський – пров. Пискунівський – пров. Лосівський – вул. Велика Панасівська – розворотне коло "Іванівка";

№20 — розворотне коло "Пр. Перемоги" – пр. Перемоги – вул. Клочківська – проїзд Рогатинський – пров. Пискунівський – пров. Лосівський – вул. Велика Панасівська – розворотне коло "Іванівка".

Чим можна буде доїхати

У Департаменті будівництва та шляхового господарства повідомили, що зміни пов'язані з ремонтом трамвайної колії. На час відсутності трамвайного сполучення для пасажирів працюватиме тимчасовий автобус №1. Він курсуватиме від майдану Привокзального на вулиці Євгена Котляра до розворотного кола трамваїв на вулиці Великій Панасівській.

Безкоштовний проїзд

Зазначимо, від початку повномасштабної війни жителі Харкова можуть безкоштовно користуватися громадським транспортом. Міська влада пояснює це тим, що Харків залишається прифронтовим містом і щодня живе під загрозою обстрілів. Метро у Харкові зараз виконує не лише транспортну функцію. Під час повітряних тривог люди спускаються у підземку, щоб сховатися від небезпеки. Через це система громадського транспорту фактично стала частиною цивільного захисту. Мер Ігор Терехов заявив, що за таких умов запроваджувати платний проїзд наразі неможливо, адже метро працює і як укриття для містян.

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Як повідомляли Новини.LIVE, під час масованих обстрілів і повітряних тривог у Харкові на станціях метро можуть розмістити додаткові вагони для укриття людей. Однак наразі такої потреби немає, адже наявних площ метрополітену достатньо для прийому людей.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові планують встановити антидронові сітки на Харківському шосе через загрозу атак російських FPV-дронів. Також влада розглядає можливість облаштування такого захисту на Північній Салтівці.