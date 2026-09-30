Ограничения движения в Харькове 30 сентября: какие улицы закроют

Троллейбус на дороге. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харькове 30 сентября на нескольких улицах изменят организацию движения. На одном участке дорогу полностью закроют из-за работ по обрезке деревьев, на другом — оставят одну полосу для проезда во время ремонта асфальта. Отдельно изменят маршруты троллейбусов из-за ремонта контактной сети. Ограничения будут действовать в разное время в течение дня.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской совет.

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Запрет движения

С 9:00 до 15:00 30 сентября будет запрещено движение транспорта на ул. Куриловской — на участке от ул. Пограничной до пер. Кривоконовского. Там будут проводиться работы по удалению и обрезке крон деревьев. На время работ автомобилистам придется пользоваться прилегающими улицами для объезда закрытого участка. Ограничения также затронут общественный транспорт. Автобусы №61е, №72е и №270е не будут курсировать по закрытому участку ул. Куриловской и временно будут работать по измененным маршрутам.

Автобус №61е в направлении от ст. м. "Центральный рынок" будет курсировать через пер. Пискуновский, ул. Пискуновскую и пер. Лосовский. В обратном направлении автобус будет следовать через ул. Большую Панасовскую, Новоивановский мост, ул. Кузинскую, ул. Куриловскую, ул. Пограничную, ул. Кривоконовскую, ул. Ткаченковскую, ул. Новый Побут, ул. Баррикадную, пер. Афанасиевский и ул. Золочевскую до пр. Славы в районе Залютиного.

Автобус №72е будет курсировать от проспекта Славы через ул. Золочевскую, пер. Афанасовский, ул. Баррикадную, ул. Холодногорскую, ул. Новый Побут, ул. Ткаченковскую, ул. Кривоконовскую, ул. Приграничную, ул. Куриловскую, ул. Кузинскую, Новоивановский мост, ул. Большую Панасовскую и ул. Евгения Котляра до ул. Чоботарской возле ст. м. "Центральный рынок".

Автобус №270е будет следовать от пр. Славы через ул. Золочевскую, переулок Афанасиевский, ул. Холодногорскую, ул. Ткаченковскую, ул. Кривоконовскую, ул. Пограничную, ул. Куриловскую, ул. Кузинскую, Новоивановский мост, спуск Клочковский и проспект Независимости до ст. м. "Держпром".

Ремонт дороги

С 9:00 до 17:00 30 сентября ограничено движение на ул. Лекторской — от ул. Академика Грищенко до ул. Бакинской. Там будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие проезжей части. Полностью перекрывать дорогу не будут: транспорт будут пропускать по полосе, свободной от ремонтных работ.

В связи с этим также изменится движение автобусов № 109 и № 209е. Они будут курсировать от ул. Бугрименко в районе Лидного через ул. Билинную, ул. Врубеля и ул. Академика Грищенко, после чего продолжат движение по своим маршрутам.

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Ремонт контактной сети

Отдельно с 10:00 до 15:00 будет приостановлено движение на участке ул. Харьковских дивизий — от разворотного круга "Парк "Встреча" до ул. Каденюка. Причина — ремонт контактной сети. В связи с этим будут изменены маршруты троллейбусов №13 и №57.

Троллейбус №13 будет курсировать от разворотной площадки "Ст. м. "Защитников Украины" через ул. Олега Громадского, пр. Героев Харькова, бул. Богдана Хмельницкого, ул. Каденюка и ул. Харьковских дивизий. Далее он будет следовать в обратном направлении через пр. Героев Харькова и ул. Олега Громадского до ст. м. "Защитников Украины".

Троллейбус № 57 будет следовать от разворотного круга "Ст. м. "Академика Барабашова" через ул. Александра Подольского, пр. Юбилейный, пр. Льва Ландау, пр. Героев Харькова, бул. Богдана Хмельницкого, ул. Каденюка и ул. Харьковских дивизий. В обратном направлении он будет следовать через просп. Героев Харькова, просп. Льва Ландау и просп. Юбилейный до ст. м. "Академика Барабашова".

Проезд в Харькове

Бесплатный проезд в общественном транспорте Харькова пока не планируется отменять. Мэр Игорь Терехов заявил, что программа будет действовать до тех пор, пока в городском бюджете будет хватать средств на её финансирование. Отдельно обращаться к государству за средствами на эту программу Харьков не планирует. Городские власти пересматривают бюджетные расходы и ищут возможности для их оптимизации. Это должно помочь городу и в дальнейшем сохранять бесплатный проезд в общественном транспорте.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове сокращают интервалы движения поездов метро в рабочие дни. Изменения касаются часов пик и должны ускорить поездки по городу. Это уже второй этап сокращения интервалов в харьковском метрополитене за последние полгода.

Также Новини.LIVE писали, что в октябре харьковчан ждет ряд изменений в тарифах, социальных выплатах и начислении субсидий. Наиболее заметно изменится стоимость холодной воды и водоотведения, тогда как цены на газ, электроэнергию, отопление и горячую воду для населения в основном останутся без изменений. Кроме того, начнется перерасчет субсидий на отопительный сезон, а в конце месяца Харьков вместе с другими регионами Украины перейдет на зимнее время.