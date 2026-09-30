Обмеження руху в Харкові 30 вересня: які вулиці закриють

Тролейбус на дорозі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харкові 30 вересня на кількох вулицях змінять організацію руху. На одній ділянці дорогу повністю закриють через роботи з обрізки дерев, на іншій — залишать одну смугу для проїзду під час ремонту асфальту. Окремо змінять маршрути тролейбусів через ремонт контактної мережі. Обмеження діятимуть у різний час протягом дня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську раду.

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Заборона руху

Із 9:00 до 15:00 30 вересня заборонять рух транспорту на вул. Курилівській — на ділянці від вул. Прикордонної до пров. Кривоконівського. Там проводитимуть роботи з видалення та обрізки крон дерев. На час робіт автомобілістам доведеться користуватися прилеглими вулицями для об'їзду закритої ділянки. Обмеження також вплинуть на громадський транспорт. Автобуси №61е, №72е та №270е не курсуватимуть закритою частиною вул. Курилівської та тимчасово працюватимуть за зміненими маршрутами.

Автобус №61е у напрямку від ст. м. "Центральний ринок" курсуватиме через пров. Пискунівський, вул. Пискунівську та пров. Лосівський. У зворотному напрямку автобус прямуватиме через вул. Велику Панасівську, Новоіванівський міст, вул. Кузінську, вул. Курилівську, вул. Прикордонну, вул. Кривоконівську, вул. Ткаченківську, вул. Новий Побут, вул. Барикадну, пров. Афанасівський та вул. Золочівську до пр. Слави в районі Залютиного.

Автобус №72е курсуватиме від пр. Слави через вул. Золочівську, пров. Афанасівський, вул. Барикадну, вул. Холодногірську, вул. Новий Побут, вул. Ткаченківську, вул. Кривоконівську, вул. Прикордонну, вул. Курилівську, вул. Кузінську, Новоіванівський міст, вул. Велику Панасівську та вул. Євгена Котляра до вул. Чоботарської біля ст. м. "Центральний ринок".

Автобус №270е їхатиме від пр. Слави через вул. Золочівську, пров. Афанасівський, вул. Холодногірську, вул. Ткаченківську, вул. Кривоконівську, вул. Прикордонну, вул. Курилівську, вул. Кузінську, Новоіванівський міст, узвіз Клочківський та пр. Незалежності до ст. м. "Держпром".

Ремонт дороги

Із 9:00 до 17:00 30 вересня обмежено рух на вул. Лекторській — від вул. Академіка Грищенка до вул. Бакинської. Там ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття проїжджої частини. Повністю перекривати дорогу не будуть: транспорт пропускатимуть смугою, вільною від ремонтних робіт.

Через це також змінять рух автобусів №109 та №209е. Вони курсуватимуть від вул. Бугрименка в районі Лідного через вул. Билинну, вул. Врубеля та вул. Академіка Грищенка, після чого продовжать рух за своїми маршрутами.

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Ремонт контактної мережі

Окремо з 10:00 до 15:00 припинять рух на ділянці вул. Харківських Дивізій — від розворотного кола "Парк "Зустріч"" до вул. Каденюка. Причина — ремонт контактної мережі. Через це змінять маршрути тролейбусів №13 і №57.

Тролейбус №13 курсуватиме від розворотного кола "Ст. м. "Захисників України"" через вул. Олега Громадського, пр. Героїв Харкова, бул. Богдана Хмельницького, вул. Каденюка та вул. Харківських Дивізій. Далі він прямуватиме у зворотному напрямку через пр. Героїв Харкова та вул. Олега Громадського до ст. м. "Захисників України".

Тролейбус №57 їхатиме від розворотного кола "Ст. м. "Академіка Барабашова"" через вул. Олександра Подольського, пр. Ювілейний, пр. Льва Ландау, пр. Героїв Харкова, бул. Богдана Хмельницького, вул. Каденюка та вул. Харківських Дивізій. У зворотному напрямку він рухатиметься через пр. Героїв Харкова, пр. Льва Ландау та пр. Ювілейний до ст. м. "Академіка Барабашова".

Проїзд у Харкові

Безкоштовний проїзд у громадському транспорті Харкова поки не планують скасовувати. Міський голова Ігор Терехов заявив, що програма працюватиме, доки в міському бюджеті вистачатиме коштів на її фінансування. Окремо звертатися до держави по гроші на цю програму Харків не планує. Міська влада переглядає бюджетні витрати та шукає можливості для їхньої оптимізації. Це має допомогти місту й надалі зберігати безкоштовний проїзд у громадському транспорті.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові скорочують інтервали руху поїздів метро в робочі дні. Зміни стосуються годин пік і мають зробити поїздки містом швидшими. Це вже другий етап скорочення інтервалів у харківському метрополітені за останні пів року.

Також Новини.LIVE писали, що у жовтні на харків'ян чекає низка змін у тарифах, соціальних виплатах та нарахуванні субсидій. Найпомітніше змінюється вартість холодної води та водовідведення, тоді як ціни на газ, електроенергію, опалення і гарячу воду для населення переважно залишаються без змін. Крім того, стартує перерахунок субсидій на опалювальний сезон, а наприкінці місяця Харків разом з іншими регіонами України перейде на зимовий час.