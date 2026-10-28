Люди что-то смотрят в телефоне. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харькове в среду, 28 октября, временно изменится график работы общественного транспорта. В связи с удалением аварийных деревьев пять трамвайных маршрутов будут курсировать по измененным схемам. Кроме того, на весь день для пассажиров закроют станцию метро "Архитектора Бекетова", а автобус № 92 временно будет курсировать по удлиненному маршруту.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской совет.

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Как будут курсировать трамваи

По информации Департамента строительства и дорожного хозяйства, 28 октября с 9:00 до 14:00 трамваи не будут курсировать по проспекту Тракторостроителей на участке от улицы Непокоренных до разворотного круга "Салтовское". В это время вблизи путей будут удалять аварийные деревья, поэтому маршруты №16, 16А, 23, 27 и 30 временно изменят.

Трамваи будут курсировать по следующим маршрутам:

№16: "Журавлевский гидропарк" — ул. Шевченко — ул. Моисеевская — ул. Виринская — въезд Семиградский — ул. Академика Павлова — ул. Непокоренных — ул. Шевченко — "Журавлевский гидропарк".

№ 16А: "Журавлевский гидропарк" — ул. Шевченко — ул. Непокоренных — ул. Академика Павлова — въезд Семиградский — ул. Виринская — ул. Моисеевская — ул. Шевченко — "Журавлевский гидропарк".

№23: "602 микрорайон" — Салтовское шоссе — просп. Тракторостроителей — перекрёсток ул. Непокоренных и просп. Тракторостроителей ("Владимирская церковь").

№ 27: "Новожаново" — ул. Москалевская — ул. Гольдберговская — ул. Молочная — площадь Защитников Украины — просп. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — ул. Непокоренных — перекресток ул. Непокоренных и просп. Тракторостроителей ("Владимирская церковь").

№ 30: "Вокзал "Харьков-Пассажирский" — ул. Евгения Котляра — ул. Полтавский Шлях — площадь Сергиевская — площадь Павловская — площадь Конституции — просп. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — ул. Непокоренных — ул. Шевченко — "Журавлевский гидропарк".

Какую станцию метро закроют

В среду, 28 октября, станция метро "Архитектора Бекетова" не будет принимать пассажиров. Поезда Алексеевской линии будут проезжать мимо нее без остановки, однако общий график движения останется неизменным. Несмотря на закрытие для посадки и высадки пассажиров, станцией можно будет пользоваться в качестве укрытия во время воздушной тревоги. Станцию метро "Архитектора Бекетова" вновь откроют для пассажиров 29 октября в 5:30.

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Пока станция метро не будет работать, в Харькове временно удлинят маршрут автобуса №92. Он будет курсировать от 13-го городского кладбища через станцию метро "Ярослава Мудрого", улицы Григория Сковороды, Скрипника, Сумскую и Ярослава Мудрого, после чего будет возвращаться через улицу Григория Сковороды к кладбищу. На дополнительном участке автобус будет останавливаться возле улицы Гиршмана, Театра оперы и балета имени Лысенко и на улице Сумской вблизи станции метро "Университет".

Графики отключений света в Харьковской области

По информации "Харьковоблэнерго", в среду, 28 октября, с 06:00 до 24:00 в Харькове и области также будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения вводятся по указанию НЭК "Укрэнерго" из-за сложной ситуации в энергосистеме после российских обстрелов. Время отсутствия света будет зависеть от очереди потребителей. Для промышленности и бизнеса в этот же период будут действовать графики ограничения мощности.

Ориентировочное время отключений по очередям с учетом переключений:

1.1 очередь: 06:00–09:00, 16:00–19:30;

1.2 очередь: 06:00–09:00, 16:00–19:30;

2.1 очередь: 15:00–19:30;

2.2 очередь: 06:00–09:00, 16:00–19:30;

3.1 смена: 09:00–12:30, 19:30–23:00;

3.2 смена: 09:00–12:30, 16:00–21:00;

4.1 смена: 10:00–12:30, 19:30–23:00;

4.2 смена: 09:00–12:30, 19:30–23:00;

5.1 смена: 12:30–15:00, 23:00–24:00;

5.2 смена: 12:30–15:00, 19:30–21:00;

6.1 смена: 12:30–15:00, 23:00–24:00;

6.2 очередь: 12:30–15:00, 23:00–24:00.

Также Новини.LIVE сообщали, что 28 октября в Харькове и области ожидается сухая погода с порывистым ветром. Синоптики прогнозируют переменную облачность, а ночью местами возможен слабый туман. В Харькове температура воздуха днём поднимется до +14…+16 °C, по области — до +17 °C. Осадков в течение дня не предвидится.

Новини.LIVE писали, что вечером 27 октября россияне попали в жилой дом в Основянском районе Харькова. По сообщению мэра Игоря Терехова, удар произошел около 22:40. В здании могли оставаться заблокированные люди. Мэр также сообщил о пострадавших, число которых на тот момент уточнялось.