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Головна Харків У Харкові змінять п'ять трамвайних маршрутів і роботу метро

У Харкові змінять п'ять трамвайних маршрутів і роботу метро

Ua ru
28 жовтня 2026 05:14
У Харкові 28 жовтня змінять рух трамваїв і закриють метро Новини.LIVE
Люди щось дивляться у телефоні. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харкові в середу, 28 жовтня, тимчасово зміниться робота громадського транспорту. Через видалення аварійних дерев п'ять трамвайних маршрутів курсуватимуть за іншими схемами. Крім того, на весь день для пасажирів закриють станцію метро "Архітектора Бекетова", а автобус №92 тимчасово їздитиме за подовженим маршрутом.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську раду.

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Як курсуватимуть трамваї

За інформацією Департаменту будівництва та шляхового господарства, 28 жовтня з 9:00 до 14:00 трамваї не їздитимуть проспектом Тракторобудівників на ділянці від вулиці Нескорених до розворотного кола "Салтівське". У цей час поблизу колій видалятимуть аварійні дерева, тому маршрути №16, 16А, 23, 27 і 30 тимчасово змінять.

Трамваї курсуватимуть за такими маршрутами:

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  • №16: "Журавлівський гідропарк" — вул. Шевченка — вул. Мойсеївська — вул. Віринська — в'їзд Семиградський — вул. Академіка Павлова — вул. Нескорених — вул. Шевченка — "Журавлівський гідропарк".
  • №16А: "Журавлівський гідропарк" — вул. Шевченка — вул. Нескорених — вул. Академіка Павлова — в'їзд Семиградський — вул. Віринська — вул. Мойсеївська — вул. Шевченка — "Журавлівський гідропарк".
  • №23: "602 мікрорайон" — Салтівське шосе — просп. Тракторобудівників — перехрестя вул. Нескорених і просп. Тракторобудівників ("Володимирська церква").
  • №27: "Новожанове" — вул. Москалівська — вул. Гольдбергівська — вул. Молочна — майдан Захисників України — просп. Героїв Харкова — вул. Академіка Павлова — вул. Нескорених — перехрестя вул. Нескорених і просп. Тракторобудівників ("Володимирська церква").
  • №30: "Вокзал "Харків-Пасажирський"" — вул. Євгена Котляра — вул. Полтавський Шлях — майдан Сергіївський — майдан Павлівський — майдан Конституції — просп. Героїв Харкова — вул. Академіка Павлова — вул. Нескорених — вул. Шевченка — "Журавлівський гідропарк".

Яку станцію метро закриють

У середу, 28 жовтня, станція метро "Архітектора Бекетова" не прийматиме пасажирів. Поїзди Олексіївської лінії проїжджатимуть повз неї без зупинки, проте загальний графік руху залишиться незмінним. Попри закриття для посадки та висадки пасажирів, станцією можна буде користуватися як укриттям під час повітряної тривоги. Метро "Архітектора Бекетова" знову відкриють для пасажирів 29 жовтня о 5:30.

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Поки станція метро не працюватиме, у Харкові тимчасово подовжать маршрут автобуса №92. Він курсуватиме від 13-го міського кладовища через станцію метро "Ярослава Мудрого", вулиці Григорія Сковороди, Скрипника, Сумську та Ярослава Мудрого, після чого повертатиметься через вулицю Григорія Сковороди до кладовища. На додатковій ділянці автобус зупинятиметься біля вулиці Гіршмана, Театру опери та балету імені Лисенка та на вулиці Сумській поблизу станції метро "Університет".

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Графіки відключень світла на Харківщині

За інформацією "Харківобленерго", у середу, 28 жовтня, з 06:00 до 24:00 у Харкові та області також діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження запроваджують за вказівкою НЕК "Укренерго" через складну ситуацію в енергосистемі після російських обстрілів. Час відсутності світла залежатиме від черги споживачів. Для промисловості та бізнесу в цей самий період діятимуть графіки обмеження потужності.

Орієнтовний час відключень за чергами з урахуванням перемикань:

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  • 1.1 черга: 06:00–09:00, 16:00–19:30;
  • 1.2 черга: 06:00–09:00, 16:00–19:30;
  • 2.1 черга: 15:00–19:30;
  • 2.2 черга: 06:00–09:00, 16:00–19:30;
  • 3.1 черга: 09:00–12:30, 19:30–23:00;
  • 3.2 черга: 09:00–12:30, 16:00–21:00;
  • 4.1 черга: 10:00–12:30, 19:30–23:00;
  • 4.2 черга: 09:00–12:30, 19:30–23:00;
  • 5.1 черга: 12:30–15:00, 23:00–24:00;
  • 5.2 черга: 12:30–15:00, 19:30–21:00;
  • 6.1 черга: 12:30–15:00, 23:00–24:00;
  • 6.2 черга: 12:30–15:00, 23:00–24:00.

Також Новини.LIVE повідомляли, що 28 жовтня в Харкові та області очікується суха погода з поривчастим вітром. Синоптики прогнозують мінливу хмарність, а вночі місцями можливий слабкий туман. У Харкові температура повітря вдень підніметься до +14…+16 °C, по області — до +17 °C. Опадів протягом дня не передбачається.

Новини.LIVE писали, що ввечері 27 жовтня росіяни влучили в житловий будинок в Основ'янському районі Харкова. За повідомленням міського голови Ігоря Терехова, удар стався близько 22:40. У будівлі могли залишатися заблоковані люди. Міський голова також повідомив про постраждалих, кількість яких на той момент уточнювали.

погода робота метро Харківська область Новини Харкова трамвай
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
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