6 октября в Харькове трамваи № 6 и № 8 изменят маршруты

Трамвай в Харькове. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харькове 6 октября частично изменят схему движения общественного транспорта. Трамваи № 6 и № 8 временно будут курсировать по другим маршрутам из-за ремонта контактной сети. Изменения будут действовать несколько часов. Также на станции метро "Академика Павлова" временно закроют один из пешеходных выходов для пассажиров из-за ремонтных работ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской совет.

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Изменения для трамваев

Движение трамваев на Салтовском шоссе и в переулке Салтовском, на участке от улицы Академика Павлова до проспекта Тракторостроителей, будет приостановлено 6 октября с 10:00 до 15:00. Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, ограничения связаны с ремонтом контактной сети.

Трамвай №6 в это время будет курсировать от вокзала "Харьков-Пассажирский" до парка Машиностроителей.

Трамвай №8 будет следовать от разворотного круга "ул. Одесская" через проспект Байрона, улицы Морозова, Георгия Тарасенко, Молочную, площадь Защитников Украины, проспект Героев Харькова, улицы Академика Павлова, Виринскую, Моисеевскую, Шевченко до разворотного круга "Журавлевский гидропарк".

На этот период также запустят временный автобус №8. Он будет курсировать между 602-м микрорайоном и станцией метро "Защитников Украины" через Салтовское шоссе, улицу Академика Павлова и проспект Героев Харькова.

Закрытие станции метро

Отдельные изменения коснутся станции метро "Академика Павлова". Выход №1 из подземного пешеходного перехода временно закрыт для пассажиров из-за ремонтных работ. Воспользоваться им будет невозможно до 16:00 среды, 7 октября.

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Проезд в Харькове

Отметим, что в Харькове проезд в общественном транспорте остается бесплатным. Пока его отменять не планируют. Мэр Игорь Терехов заявил, что программа будет действовать до тех пор, пока в городском бюджете будет хватать средств на ее финансирование. Отдельно обращаться к государству за средствами на эту программу Харьков не планирует. Городские власти пересматривают бюджетные расходы и ищут возможности для их оптимизации. Это должно помочь городу и в дальнейшем сохранять бесплатный проезд в общественном транспорте.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове сокращают интервалы движения поездов метро в рабочие дни. Изменения касаются часов пик и должны ускорить поездки по городу. Это уже второй этап сокращения интервалов в харьковском метрополитене за последние полгода.

Также Новини.LIVE писали, что в октябре харьковчан ждет ряд изменений в тарифах, социальных выплатах и начислении субсидий. Наиболее заметно изменится стоимость холодной воды и водоотведения, тогда как цены на газ, электроэнергию, отопление и горячую воду для населения в основном останутся без изменений. Кроме того, начнется перерасчет субсидий на отопительный сезон, а в конце месяца Харьков вместе с другими регионами Украины перейдет на зимнее время.