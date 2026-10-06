Трамваї №6 та №8 у Харкові 6 жовтня змінять маршрути

Трамвай у Харкові. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харкові 6 жовтня частково змінять рух громадського транспорту. Трамваї №6 та №8 тимчасово курсуватимуть за іншими маршрутами через ремонт контактної мережі. Зміни діятимуть кілька годин. Також на станції метро "Академіка Павлова" тимчасово закриють один із пішохідних виходів для пасажирів через ремонтні роботи.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську раду.

Реклама

Зміни для трамваїв

Рух трамваїв на Салтівському шосе та у провулку Салтівському, на ділянці від вулиці Академіка Павлова до проспекту Тракторобудівників, припинять 6 жовтня з 10:00 до 15:00. Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, обмеження пов'язані з ремонтом контактної мережі.

Трамвай №6 у цей час курсуватиме від вокзалу "Харків-Пасажирський" до парку Машинобудівників.

Трамвай №8 прямуватиме від розворотного кола "вул. Одеська" через проспект Байрона, вулиці Морозова, Георгія Тарасенка, Молочну, майдан Захисників України, проспект Героїв Харкова, вулиці Академіка Павлова, Віринську, Мойсеївську, Шевченка до розворотного кола "Журавлівський гідропарк".

На цей період також запустять тимчасовий автобус №8. Він курсуватиме між 602-м мікрорайоном і станцією метро "Захисників України" через Салтівське шосе, вулицю Академіка Павлова та проспект Героїв Харкова.

Закриття станції метро

Окремі зміни стосуватимуться станції метро "Академіка Павлова". Вихід №1 із підвуличного пішохідного переходу тимчасово закрили для пасажирів через ремонтні роботи. Скористатися ним буде неможливо до 16:00 середи, 7 жовтня.

Читайте також:

Проїзд у Харкові

Зазначимо, у Харкові проїзд у громадському транспорті залишається безкоштовним. Наразі його скасовувати не планують. Міський голова Ігор Терехов заявив, що програма працюватиме, доки в міському бюджеті вистачатиме коштів на її фінансування. Окремо звертатися до держави по гроші на цю програму Харків не планує. Міська влада переглядає бюджетні витрати та шукає можливості для їхньої оптимізації. Це має допомогти місту й надалі зберігати безкоштовний проїзд у громадському транспорті.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові скорочують інтервали руху поїздів метро в робочі дні. Зміни стосуються годин пік і мають зробити поїздки містом швидшими. Це вже другий етап скорочення інтервалів у харківському метрополітені за останні пів року.

Також Новини.LIVE писали, що у жовтні на харків'ян чекає низка змін у тарифах, соціальних виплатах та нарахуванні субсидій. Найпомітніше змінюється вартість холодної води та водовідведення, тоді як ціни на газ, електроенергію, опалення і гарячу воду для населення переважно залишаються без змін. Крім того, стартує перерахунок субсидій на опалювальний сезон, а наприкінці місяця Харків разом з іншими регіонами України перейде на зимовий час.