Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків У Харкові змінили рух трамваїв та закрили станцію метро

У Харкові змінили рух трамваїв та закрили станцію метро

Ua ru
6 жовтня 2026 11:26
Трамваї №6 та №8 у Харкові 6 жовтня змінять маршрути
Трамвай у Харкові. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харкові 6 жовтня частково змінять рух громадського транспорту. Трамваї №6 та №8 тимчасово курсуватимуть за іншими маршрутами через ремонт контактної мережі. Зміни діятимуть кілька годин. Також на станції метро "Академіка Павлова" тимчасово закриють один із пішохідних виходів для пасажирів через ремонтні роботи.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську раду.

Реклама

Зміни для трамваїв

Рух трамваїв на Салтівському шосе та у провулку Салтівському, на ділянці від вулиці Академіка Павлова до проспекту Тракторобудівників, припинять 6 жовтня з 10:00 до 15:00. Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, обмеження пов'язані з ремонтом контактної мережі.

  • Трамвай №6 у цей час курсуватиме від вокзалу "Харків-Пасажирський" до парку Машинобудівників.
  • Трамвай №8 прямуватиме від розворотного кола "вул. Одеська" через проспект Байрона, вулиці Морозова, Георгія Тарасенка, Молочну, майдан Захисників України, проспект Героїв Харкова, вулиці Академіка Павлова, Віринську, Мойсеївську, Шевченка до розворотного кола "Журавлівський гідропарк".

На цей період також запустять тимчасовий автобус №8. Він курсуватиме між 602-м мікрорайоном і станцією метро "Захисників України" через Салтівське шосе, вулицю Академіка Павлова та проспект Героїв Харкова.

Закриття станції метро

Окремі зміни стосуватимуться станції метро "Академіка Павлова". Вихід №1 із підвуличного пішохідного переходу тимчасово закрили для пасажирів через ремонтні роботи. Скористатися ним буде неможливо до 16:00 середи, 7 жовтня.

Читайте також:

Проїзд у Харкові

Зазначимо, у Харкові проїзд у громадському транспорті залишається безкоштовним. Наразі його скасовувати не планують. Міський голова Ігор Терехов заявив, що програма працюватиме, доки в міському бюджеті вистачатиме коштів на її фінансування. Окремо звертатися до держави по гроші на цю програму Харків не планує. Міська влада переглядає бюджетні витрати та шукає можливості для їхньої оптимізації. Це має допомогти місту й надалі зберігати безкоштовний проїзд у громадському транспорті.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові скорочують інтервали руху поїздів метро в робочі дні. Зміни стосуються годин пік і мають зробити поїздки містом швидшими. Це вже другий етап скорочення інтервалів у харківському метрополітені за останні пів року.

Також Новини.LIVE писали, що у жовтні на харків'ян чекає низка змін у тарифах, соціальних виплатах та нарахуванні субсидій. Найпомітніше змінюється вартість холодної води та водовідведення, тоді як ціни на газ, електроенергію, опалення і гарячу воду для населення переважно залишаються без змін. Крім того, стартує перерахунок субсидій на опалювальний сезон, а наприкінці місяця Харків разом з іншими регіонами України перейде на зимовий час.

Харків метро Новини Харкова трамвай станції метро
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації