Транспорт на улицах Харькова. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харькове временно изменили маршруты троллейбусов № 12, № 18 и № 40. В настоящее время транспорт не курсирует по улицам Деревянко и 23 Августа по техническим причинам. Для пассажиров организовали дополнительный автобус. Также на линии сегодня не вышли два трамвая.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской совет.

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Как курсируют троллейбусы

По информации горсовета, по техническим причинам троллейбусы временно не курсируют по улицам Деревянко и 23 Августа. Изменения касаются трех маршрутов:

№12: от разворотной площадки "Ул. Рудика" до площади Конституции через улицу Сумскую.

№18: от разворотной площадки "Пр. Победы" до станции метро "Держпром" через проспект Науки.

№40: от разворотной площадки "Пр. Победы" до площади Конституции через проспект Науки и улицу Сумскую.

Трамваи в Харькове не курсируют

Помимо троллейбусов, 21 ноября в Харькове временно изменится и движение трамваев №6 и №8. Из-за ремонта контактной сети они не будут курсировать по Салтовскому шоссе и Салтовскому переулку на участке от улицы Академика Павлова до проспекта Тракторостроителей.

В это время трамвай №6 будет курсировать от вокзала "Харьков-Пассажирский" до парка Машиностроителей, а №8 — от улицы Одесской до Журавлевского гидропарка через проспект Байрона, улицы Морозова, Георгия Тарасенко, Молочную, площадь Защитников Украины, проспект Героев Харькова, улицы Академика Павлова, Виринскую, Моисеевскую и Шевченко, а также Семиградский въезд.

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Дополнительные автобусы в Харькове

Для пассажиров введен временный автобусный маршрут от разворотной площадки "Ул. Клочковская" до больницы скорой и неотложной помощи. Автобус курсирует через улицу 23 Августа, проспект Науки и улицу Деревянко. А на Салтовском шоссе временно будет курсировать автобус № 8, который будет связывать 602-й микрорайон со станцией метро "Защитников Украины" через улицу Академика Павлова, проспект Героев Харькова и улицу Олега Громадского.

Стоимость проезда в Харькове

Отметим, что в Харькове проезд в общественном транспорте для населения остается бесплатным. Пока его отменять не планируют. Мэр Игорь Терехов заявил, что программа будет действовать до тех пор, пока в городском бюджете будет хватать средств на ее финансирование.

Новини.LIVE писали, что в Харькове планируют и в дальнейшем сохранять бесплатный проезд в общественном транспорте. Мэр Игорь Терехов пояснил, что для этого власти оптимизируют расходы и пытаются сбалансировать бюджет. По его словам, проезд будет оставаться бесплатным, пока у города будут финансовые возможности.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове до 30 декабря перекрыли часть улицы Бориса Шрамка. Ограничение ввели на участке между переулками Кристальным и Винницким из-за работ на газовом колодце. Водители могут объезжать ее по прилегающим улицам.