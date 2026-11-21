Транспорт на вулицях Харкова. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харкові тимчасово змінили маршрути тролейбусів №12, №18 та №40. Транспорт наразі не курсує вулицями Дерев'янка та 23 Серпня через технічні причини. Для пасажирів організували додатковий автобус. Також на лінії сьогодні не вийшли й два трамваї.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську раду.

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Як курсують тролейбуси

За інформацією міськради, через технічні причини тролейбуси тимчасово не їздять вулицями Дерев'янка та 23 Серпня. Зміни стосуються трьох маршрутів:

№12: від розворотного кола "Вул. Рудика" до майдану Конституції через вулицю Сумську.

№18: від розворотного кола "Пр. Перемоги" до станції метро "Держпром" через проспект Науки.

№40: від розворотного кола "Пр. Перемоги" до майдану Конституції через проспект Науки та вулицю Сумську.

Не курсують трамваї у Харкові

Крім тролейбусів, 21 листопада у Харкові тимчасово зміниться і рух трамваїв №6 та №8. Через ремонт контактної мережі вони не курсуватимуть Салтівським шосе та Салтівським провулком на ділянці від вулиці Академіка Павлова до проспекту Тракторобудівників.

У цей час трамвай №6 їздитиме від вокзалу "Харків-Пасажирський" до парку Машинобудівників, а №8 — від вулиці Одеської до Журавлівського гідропарку через проспект Байрона, вулиці Морозова, Георгія Тарасенка, Молочну, майдан Захисників України, проспект Героїв Харкова, вулиці Академіка Павлова, Віринську, Мойсеївську та Шевченка і Семиградський в'їзд.

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Додаткові автобуси у Харкові

Для пасажирів запровадили тимчасовий автобусний маршрут від розворотного кола "Вул. Клочківська" до лікарні швидкої та невідкладної допомоги. Автобус курсує через вулицю 23 Серпня, проспект Науки та вулицю Дерев'янка. А на Салтівському шосе тимчасово працюватиме автобус №8, який сполучатиме 602-й мікрорайон зі станцією метро "Захисників України" через вулицю Академіка Павлова, проспект Героїв Харкова та вулицю Олега Громадського.

Вартість проїзду у Харкові

Зазначимо, що у Харкові проїзд у громадському транспорті для населення залишається безкоштовним. Наразі його скасовувати не планують. Міський голова Ігор Терехов заявив, що програма працюватиме, доки в міському бюджеті вистачатиме коштів на її фінансування.

Новини.LIVE писали, що у Харкові планують і надалі зберігати безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Міський голова Ігор Терехов пояснив, що для цього влада оптимізує витрати та намагається збалансувати бюджет. За його словами, проїзд залишатиметься безкоштовним, доки місто матиме фінансові можливості.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у Харкові до 30 грудня перекрили частину вулиці Бориса Шрамка. Обмеження запровадили на ділянці між провулками Кришталевим та Вінницьким через роботи на газовому колодязі. Водії можуть об'їжджати її прилеглими вулицями.