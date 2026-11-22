Троллейбус на улицах Харькова. Фото: Харьковский городской совет

В Харькове сегодня, 22 ноября, часть электротранспорта изменила маршруты, а один из трамваев вообще не выйдет на линию. Ограничения будут действовать в течение девяти часов в связи с работами энергетиков. Одновременно в городе и области введены почасовые отключения света, которые продлятся до конца суток.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской совет и АО "Харьковоблэнерго".

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Изменение маршрутов трамваев

По информации городского департамента строительства и дорожного хозяйства, до 18:00 из-за работ "Харьковоблэнерго" изменится движение трамваев №3, №5 и №6. Трамвай №30 в это время не будет курсировать.

Трамваи будут курсировать по следующим маршрутам:

№3: Залютино — ул. Полтавский Шлях — Гончаровский бульвар — ул. Москалевская — Новожаново.

№5: ул. Одесская — просп. Байрона — ул. Морозова — ул. Георгия Тарасенко — площадь Защитников Украины — просп. Героев Харькова — ул. Кошкина — ул. Георгия Тарасенко — парк Машиностроителей.

№ 6: вокзал "Харьков-Пассажирский" — ул. Евгения Котляра — ул. Полтавский Шлях — Гончаровский бульвар — ул. Москалевская — ул. Гольдберговская — ул. Молочная — площадь Защитников Украины — просп. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — Салтовский переулок — Салтовское шоссе — 602-й микрорайон.

На время ограничений запустят временный автобус № 6, который будет связывать универмаг "Харьков" с Привокзальной площадью.

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От универмага автобус будет следовать по проспекту Героев Харькова через площади Конституции, Павловскую и Сергиевскую, далее по улицам Полтавский Шлях, Евгения Котляра, Благовещенской, Дмитровской и Коцарской до Привокзальной площади. В обратном направлении автобус будет следовать по улицам Евгения Котляра и Полтавский Шлях через Сергиевскую, Павловскую площади и площадь Конституции до универмага "Харьков".

Как будут курсировать троллейбусы

На этот же период изменится маршрут троллейбусов №3 и №11. Троллейбус №3 будет курсировать по двум отдельным участкам:

От ул. Университетской через ул. Кузнечную, Лопатинский, Соляниковский и Подольский переулки, ул. Вернадского и Аэрокосмический проспект до ул. Одесской. В обратном направлении вместо Соляниковского переулка троллейбусы будут следовать по ул. Кузнечной.

От ул. Одесской через проспекты Байрона, Александровский, Индустриальный и Героев Харькова до ул. Двенадцатого Апреля. В обратном направлении движение предусмотрено по ул. Двенадцатого Апреля.

Троллейбус №11 будет курсировать от разворотной площадки на проспекте Дзюбы до Благовещенской площади.

Графики отключений электроэнергии

Помимо изменений в работе транспорта, сегодня в Харьковской области действуют почасовые отключения электроэнергии. По сообщению "Харьковоблэнерго", они введены по указанию НЭК "Укрэнерго" из-за сложной ситуации в энергосистеме после обстрелов со стороны России. Графики будут действовать с 06:00 до 24:00. Ориентировочные часы отключений по очередям:

1.1: 06:00–07:30; 16:00–18:00.

1.2: 14:30–18:00.

2.1 и 2.2: 06:00–07:30; 14:30–18:00.

3.1: 07:30–11:00; 16:00–21:30.

3.2: 18:00–21:30.

4.1 и 4.2: 07:30–11:00; 18:00–21:30.

5.1: 11:00–14:30; 18:00–22:00.

5.2: 22:00–24:00.

6.1 и 6.2: 11:00–14:30; 22:00–24:00.

Узнать, к какой очереди относится дом, можно по списку адресов "Харьковоблэнерго". Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать в течение суток, с 00:00 до 24:00.

Стоимость проезда в Харькове

Отметим, что в Харькове проезд в общественном транспорте для населения остается бесплатным. Пока его отменять не планируют. Мэр Игорь Терехов заявил, что программа будет действовать до тех пор, пока в городском бюджете будет хватать средств на ее финансирование.

Новини.LIVE сообщали, что 22 ноября в Харькове и области ожидаются дождь и небольшой мокрый снег. Однако уже в начале следующей недели погода значительно ухудшится. Синоптики предупреждают о сильных снегопадах, метелях, гололеде и штормовом ветре, который накроет регион.

Также Новини.LIVE сообщали, что за прошедшие сутки россияне атаковали Харьков и еще восемь населенных пунктов области. Наибольшие разрушения понесла Лозовая, где после ночных ударов вспыхнули два пожара. Пострадала 89-летняя женщина.