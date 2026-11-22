Тролейбус на вулицях Харкова. Фото: Харківська міська рада

У Харкові сьогодні, 22 листопада, частина електротранспорту змінила маршрути, а один із трамваїв узагалі не вийде на лінію. Обмеження діятимуть протягом дев'яти годин через роботи енергетиків. Одночасно в місті та області запровадили погодинні відключення світла, які триватимуть до кінця доби.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську раду та АТ "Харківобленерго".

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Зміна маршрутів трамваїв

За інформацією міського департаменту будівництва та шляхового господарства, до 18:00 через роботи "Харківобленерго" зміниться рух трамваїв №3, №5 і №6. Трамвай №30 у цей час не курсуватиме.

Трамваї їздитимуть за такими маршрутами:

№3: Залютине — вул. Полтавський Шлях — Гончарівський бульвар — вул. Москалівська — Новожанове.

№5: вул. Одеська — просп. Байрона — вул. Морозова — вул. Георгія Тарасенка — майдан Захисників України — просп. Героїв Харкова — вул. Кошкіна — вул. Георгія Тарасенка — парк Машинобудівників.

№6: вокзал "Харків-Пасажирський" — вул. Євгена Котляра — вул. Полтавський Шлях — Гончарівський бульвар — вул. Москалівська — вул. Гольдбергівська — вул. Молочна — майдан Захисників України — просп. Героїв Харкова — вул. Академіка Павлова — Салтівський провулок — Салтівське шосе — 602-й мікрорайон.

На час обмежень запустять тимчасовий автобус №6, який сполучатиме універмаг "Харків" із Привокзальним майданом.

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Від універмагу автобус їхатиме проспектом Героїв Харкова через майдани Конституції, Павлівський і Сергіївський, далі вулицями Полтавський Шлях, Євгена Котляра, Благовіщенською, Дмитрівською та Коцарською до Привокзального майдану. У зворотному напрямку автобус прямуватиме вулицями Євгена Котляра та Полтавський Шлях через Сергіївський, Павлівський майдани й майдан Конституції до універмагу "Харків".

Як курсуватимуть тролейбуси

На цей самий період змінять рух тролейбусів №3 та №11. Тролейбус №3 працюватиме двома окремими ділянками:

Від вул. Університетської через вул. Кузнечну, Лопатинський, Соляниківський і Подільський провулки, вул. Вернадського та Аерокосмічний проспект до вул. Одеської. У зворотному напрямку замість Соляниківського провулка тролейбуси їхатимуть вул. Кузнечною.

Від вул. Одеської через проспекти Байрона, Олександрівський, Індустріальний та Героїв Харкова до вул. Дванадцятого Квітня. У зворотному напрямку рух передбачений вулицею Дванадцятого Квітня.

Тролейбус №11 курсуватиме від розворотного кола на проспекті Дзюби до Благовіщенського майдану.

Графіки відключень світла

Окрім змін у роботі транспорту, сьогодні на Харківщині діють погодинні відключення електроенергії. За повідомленням "Харківобленерго", їх запровадили за вказівкою НЕК "Укренерго" через складну ситуацію в енергосистемі після обстрілів росіян. Графіки діятимуть із 06:00 до 24:00. Орієнтовні години відключень за чергами:

1.1: 06:00–07:30; 16:00–18:00.

1.2: 14:30–18:00.

2.1 та 2.2: 06:00–07:30; 14:30–18:00.

3.1: 07:30–11:00; 16:00–21:30.

3.2: 18:00–21:30.

4.1 та 4.2: 07:30–11:00; 18:00–21:30.

5.1: 11:00–14:30; 18:00–22:00.

5.2: 22:00–24:00.

6.1 та 6.2: 11:00–14:30; 22:00–24:00.

Перевірити, до якої черги належить будинок, можна за переліком адрес "Харківобленерго". Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть протягом усієї доби, з 00:00 до 24:00.

Вартість проїзду у Харкові

Зазначимо, що у Харкові проїзд у громадському транспорті для населення залишається безкоштовним. Наразі його скасовувати не планують. Міський голова Ігор Терехов заявив, що програма працюватиме, доки в міському бюджеті вистачатиме коштів на її фінансування.

Новини.LIVE писали, що 22 листопада в Харкові та області очікуються дощ і незначний мокрий сніг. Проте уже на початку наступного тижня погода значно погіршиться. Синоптики попереджають про сильні снігопади, хуртовини, ожеледицю та штормовий вітер, який накриє регіон.

Також Новини.LIVE повідомляли, що протягом минулої доби росіяни атакували Харків та ще вісім населених пунктів області. Найбільших руйнувань зазнала Лозова, де після нічних ударів спалахнули дві пожежі. Постраждала 89-річна жінка.