Изменения в движении транспорта в Харькове 20 июня: маршруты

Троллейбус в Харькове. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 20 июня, в Харькове существенно изменится схема движения общественного транспорта и автомобилей. В связи с ремонтными работами коммунальных служб и энергетиков некоторые улицы будут перекрыты, а популярные трамваи и троллейбусы вообще не выйдут на линии. Для удобства горожан вместо электротранспорта временно будут задействованы автобусы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской совет.

Ограничения на спуске

Сегодня, 20 июня, движение транспорта на Клочковском спуске в районе Зоологического моста будет ограничено с 9:30 до 11:00. Причиной стали работы, которые будут проводить коммунальные службы. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут и учитывать возможные задержки при поездках по центральной части города.

Изменения в работе электротранспорта

Из-за неотложных ремонтных работ энергетиков «Харьковоблэнерго» сегодня полностью отменены трамваи №1, №6, №12 и троллейбус №20. Остальной электротранспорт с 9:00 до 17:00 изменит свои маршруты и будет курсировать следующим образом:

Трамвай №5: Одесская – пр. Байрона – ул. Морозова – ул. Георгия Тарасенко – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – пер. Рыбасовский – ул. Грековская – ул. Университетская – площадь Павловская и далее по своему маршруту;

Трамвай №8: Одесская – пр. Байрона – ул. Морозова – ул. Георгия Тарасенко – ул. Молочная – площадь Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина – ул. Георгия Тарасенко – парк Машиностроителей;

Троллейбус №2: от поселка Жуковского до площади Конституции;

Троллейбусы №13 и №57: от парка «Встреча» до станции метро «Турбоатом»;

Троллейбус №18: будет курсировать по маршруту троллейбуса №12;

Троллейбус №31: от Северной Салтовки до станции метро «Академика Барабашова»;

Троллейбус №35: часть машин будет курсировать по обычной схеме благодаря автономному ходу (но интервал будет более длительным), а остальные — от Одесской до метро «Турбоатом».

Чтобы пассажиры не опоздали, на данный момент коммунальщики запустили временные автобусы:

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№1: ул. Евгения Котляра (Привокзальная площадь) – ул. Большая Панасовская (разворотная круговая трамваев);

№12: ул. Евгения Котляра (Привокзальная площадь) – Центральный парк;

№8: Салтовское шоссе (602-й микрорайон) – метро «Защитников Украины»;

№13: метро «Турбоатом» – метро «Защитников Украины».

Возобновление работы автобуса

Для жителей посёлка Кулиничи есть хорошая новость: с 19 июня автобус №60 возобновил работу по обновлённому маршруту. Он ежедневно курсирует от улицы Бражниковской через посёлок до проспекта Тракторостроителей и обратно.

Расписание отправления автобуса №60:

От проспекта Тракторостроителей (на пр. Юбилейном): 6:30, 7:30, 8:30, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00;

От улицы Бражниковской: 7:00, 8:00, 9:00, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30.

Как сообщали Новини.LIVE, с начала полномасштабной войны в Харькове горожане бесплатно пользуются общественным транспортом. Город остается прифронтовым и живет в постоянной тревоге. Власти объясняют, что в настоящее время взимать плату с пассажиров неуместно.

Также Новини.LIVE писали, что между Днепром и Харьковом вновь появится прямое железнодорожное сообщение. С 19 июня Укрзализныця запустила новый региональный поезд, который позволит пассажирам добраться из одного города в другой менее чем за четыре с половиной часа. Маршрут рассчитан на однодневные поездки — утром в Харьков, а вечером обратно в Днепр.