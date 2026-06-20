Зміни руху транспорту у Харкові 20 червня: маршрути

Тролейбус у Харкові. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 20 червня, у Харкові суттєво зміниться схема руху громадського транспорту та автомобілів. Через ремонтні роботи комунальників та енергетиків деякі вулиці перекриють, а популярні трамваї та тролейбуси взагалі не виїдуть на лінії. Для зручності містян на заміну електротранспорту тимчасово виведуть автобуси.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську раду.

Обмеження на узвозі

Сьогодні, 20 червня, рух транспорту на Клочківському узвозі в районі Зоологічного мосту буде обмежено з 9:30 до 11:00. Причиною стали роботи, які виконуватимуть комунальні служби. Водіям радять заздалегідь планувати маршрут та враховувати можливі затримки під час поїздок центральною частиною міста.

Зміни електротранстру

Через невідкладні ремонти енергетиків "Харківобленерго" сьогодні повністю скасували трамваї №1, №6, №12 та тролейбус №20. Інший електротранспорт з 9:00 до 17:00 змінить свої напрямки і курсуватиме так:

Трамвай №5: Одеська – пр. Байрона – вул. Морозова – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – майдан Павлівський і далі за своїм маршрутом;

Трамвай №8: Одеська – пр. Байрона – вул. Морозова – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – парк Машинобудівників;

Тролейбус №2: від селища Жуковського до майдану Конституції;

Тролейбуси №13 та №57: від парку "Зустріч" до метро "Турбоатом";

Тролейбус №18: їздитиме за маршрутом тролейбуса №12;

Тролейбус №31: від Північної Салтівки до метро "Академіка Барабашова";

Тролейбус №35: частина машин поїде за звичною схемою завдяки автономному ходу (але інтервал буде довшим), а решта — від Одеської до метро "Турбоатом".

Щоб пасажири не запізнилися, на цей час комунальники випустили тимчасові автобуси:

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№1: вул. Євгена Котляра (Привокзальний майдан) – вул. Велика Панасівська (розворотне коло трамваїв);

№12: вул. Євгена Котляра (Привокзальний майдан) – Центральний парк;

№8: Салтівське шосе (602-й мікрорайон) – метро "Захисників України";

№13: метро "Турбоатом" – метро "Захисників України".

Відновлення автобуса

Для жителів селища Кулиничі є хороша новина: з 19 червня автобус №60 повернувся до роботи за оновленим маршрутом. Він щодня курсує від вулиці Бражниківської через селище до проспекту Тракторобудівників і назад.

Графік відправлення автобуса №60:

Від проспекту Тракторобудівників (на пр. Ювілейному): 6:30, 7:30, 8:30, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00;

Від вулиці Бражниківської: 7:00, 8:00, 9:00, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30.

Як повідомляли Новини.LIVE, від початку повномасштабної війни у Харкові містяни безкоштовно користуються громадським транспортом. Місто залишається прифронтовим і живе під постійними тривогами. Влада пояснює, що наразі брати гроші з пасажирів недоречно.

Також Новини.LIVE писали, що між Дніпром та Харковом знову з'явиться пряме залізничне сполучення. З 19 червня Укрзалізниця запустила новий регіональний поїзд, який дозволить пасажирам дістатися між містами менш ніж за чотири з половиною години. Маршрут розрахований на поїздки одним днем — вранці до Харкова, а ввечері назад до Дніпра.