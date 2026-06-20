Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков В Харькове КАБ разрушил дом: фото после вражеского удара

В Харькове КАБ разрушил дом: фото после вражеского удара

Ua ru
Дата публикации 20 июня 2026 14:03
Фото с места атаки в Харькове: КАБ нанес удар по дому
Разрушения на месте нападения. Фото: Новини.LIVE

Российские войска не прекращают атаковать Харьковскую область. Вражеские ракеты постоянно летят в регион, под прицелом остается гражданская инфраструктура. В результате очередного удара по Харькову погиб человек, есть пострадавшие.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте попадания вражеского КАБа и засняли последствия атаки.

Удар по дому

20 июня около 03:50 российские военные нанесли авиационный удар по Холодногорскому району Харькова. Враг поразил жилой дом управляемой авиабомбой.

Наслідки удару КАБом по Харкову
Инвалидное кресло на месте атаки. Фото: Новини.LIVE

В результате атаки погиб 76-летний мужчина. Еще восемь человек получили ранения, среди них — шестилетний мальчик.

Наслідки удару КАБом по Харкову
Дом после атаки. Фото: Новини.LIVE

Работа экстренных служб

На месте работали спасатели, полицейские, медики, представители Красного Креста Украины, сотрудники Департамента чрезвычайных ситуаций горсовета и коммунальные службы.

Читайте также:
Наслідки удару КАБом по Харкову
Службы чрезвычайных ситуаций расчищают завалы. Фото: Новини.LIVE
Наслідки удару КАБом по Харкову
Спасатели устраняют последствия. Фото: Новини.LIVE

Специалисты эвакуировали жильцов дома, оказывали помощь пострадавшим, расчищали завалы и проверяли квартиры, чтобы убедиться, что под обломками не остались люди.

Наслідки удару КАБом по Харкову
Коммунальщики на месте удара. Фото: Новини.LIVE

Спасенные жизни

По словам мэра Харькова, благодаря совместной работе служб удалось спасти восемь человек. После удара специалисты продолжали помогать жильцам и координировать ликвидацию последствий атаки.

Наслідки удару КАБом по Харкову
Выбитые окна. Фото: Новини.LIVE

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове погиб ещё один спасатель в результате российского удара в ночь на 15 июня. В больнице скончался Николай Деркач. Известно, что он получил тяжёлые ранения во время повторной российской атаки.

Также Новини.LIVE писали, что интенсивность российских атак на Харьков постоянно меняется и происходит волнами. В последнее время в город снова начали долетать управляемые авиабомбы, хотя в течение длительного периода таких ударов не было. Враг также активно применяет дроны и комбинированные атаки.

Харьков обстрелы фоторепортаж
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации