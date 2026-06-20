Фото с места атаки в Харькове: КАБ нанес удар по дому

Разрушения на месте нападения. Фото: Новини.LIVE

Российские войска не прекращают атаковать Харьковскую область. Вражеские ракеты постоянно летят в регион, под прицелом остается гражданская инфраструктура. В результате очередного удара по Харькову погиб человек, есть пострадавшие.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте попадания вражеского КАБа и засняли последствия атаки.

Удар по дому

20 июня около 03:50 российские военные нанесли авиационный удар по Холодногорскому району Харькова. Враг поразил жилой дом управляемой авиабомбой.

Инвалидное кресло на месте атаки. Фото: Новини.LIVE

В результате атаки погиб 76-летний мужчина. Еще восемь человек получили ранения, среди них — шестилетний мальчик.

Дом после атаки. Фото: Новини.LIVE

Работа экстренных служб

На месте работали спасатели, полицейские, медики, представители Красного Креста Украины, сотрудники Департамента чрезвычайных ситуаций горсовета и коммунальные службы.

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Службы чрезвычайных ситуаций расчищают завалы. Фото: Новини.LIVE

Спасатели устраняют последствия. Фото: Новини.LIVE

Специалисты эвакуировали жильцов дома, оказывали помощь пострадавшим, расчищали завалы и проверяли квартиры, чтобы убедиться, что под обломками не остались люди.

Коммунальщики на месте удара. Фото: Новини.LIVE

Спасенные жизни

По словам мэра Харькова, благодаря совместной работе служб удалось спасти восемь человек. После удара специалисты продолжали помогать жильцам и координировать ликвидацию последствий атаки.

Выбитые окна. Фото: Новини.LIVE

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове погиб ещё один спасатель в результате российского удара в ночь на 15 июня. В больнице скончался Николай Деркач. Известно, что он получил тяжёлые ранения во время повторной российской атаки.

Также Новини.LIVE писали, что интенсивность российских атак на Харьков постоянно меняется и происходит волнами. В последнее время в город снова начали долетать управляемые авиабомбы, хотя в течение длительного периода таких ударов не было. Враг также активно применяет дроны и комбинированные атаки.