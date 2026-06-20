Фото з місця атаки у Харкові: КАБ вдарив по будинку

Руйнації на місці атаки. Фото: Новини.LIVE

Російські війська не припиняють атакувати Харківщину. Ворожі цілі постійно летять на регіон, під прицілом залишається цивільна інфраструктура. Унаслідок чергового удару по Харкову загинула людина, є постраждалі.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці влучання ворожого КАБу та зафільмували наслідки атаки.

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Удар по будинку

20 червня близько 03:50 російські військові завдали авіаційного удару по Холодногірському району Харкова. Ворог влучив керованою авіабомбою у житловий будинок.

Крісло колісне на місці атаки. Фото: Новини.LIVE

Через атаку загинув 76-річний чоловік. Ще восьмеро людей отримали поранення, серед них — шестирічний хлопчик.

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Будинок після атаки. Фото: Новини.LIVE

Робота екстрених служб

На місці працювали рятувальники, поліцейські, медики, представники Червоного Хреста України, працівники Департаменту надзвичайних ситуацій міськради та комунальні служби.

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Надзвичайники розбирають завали. Фото: Новини.LIVE

Рятувальники ліквідовують наслідки. Фото: Новини.LIVE

Фахівці евакуювали мешканців будинку, надавали допомогу постраждалим, розбирали завали та перевіряли квартири, щоб переконатися, що під уламками не залишилися люди.

Комунальники на місці удару. Фото: Новини.LIVE

Врятовані життя

За словами міського голови Харкова, завдяки спільній роботі служб вдалося врятувати вісьмох людей. Після удару спеціалісти продовжували допомагати мешканцям та координувати ліквідацію наслідків атаки.

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Вибиті вікна. Фото: Новини.LIVE

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові загинув ще один рятувальник внаслідок російського удару у ніч проти 15 червня. У лікарні помер Микола Деркач. Відомо, що він отримав важкі поранення під час повторної російської атаки.

Також Новини.LIVE писали, що інтенсивність російських атак на Харків постійно змінюється і відбувається хвилями. Останнім часом до міста знову почали долітати керовані авіабомби, хоча тривалий період таких ударів не було. Ворог також активно застосовує дрони та комбіновані атаки.