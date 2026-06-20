Фото з місця атаки у Харкові: КАБ вдарив по будинку

У Харкові КАБ зруйнував будинок: фото після ворожого удару
Російські війська не припиняють атакувати Харківщину. Ворожі цілі постійно летять на регіон, під прицілом залишається цивільна інфраструктура. Унаслідок чергового удару по Харкову загинула людина, є постраждалі.
Журналісти Новини.LIVE побували на місці влучання ворожого КАБу та зафільмували наслідки атаки.
Удар по будинку
20 червня близько 03:50 російські військові завдали авіаційного удару по Холодногірському району Харкова. Ворог влучив керованою авіабомбою у житловий будинок.
Через атаку загинув 76-річний чоловік. Ще восьмеро людей отримали поранення, серед них — шестирічний хлопчик.
Робота екстрених служб
На місці працювали рятувальники, поліцейські, медики, представники Червоного Хреста України, працівники Департаменту надзвичайних ситуацій міськради та комунальні служби.
Фахівці евакуювали мешканців будинку, надавали допомогу постраждалим, розбирали завали та перевіряли квартири, щоб переконатися, що під уламками не залишилися люди.
Врятовані життя
За словами міського голови Харкова, завдяки спільній роботі служб вдалося врятувати вісьмох людей. Після удару спеціалісти продовжували допомагати мешканцям та координувати ліквідацію наслідків атаки.
Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові загинув ще один рятувальник внаслідок російського удару у ніч проти 15 червня. У лікарні помер Микола Деркач. Відомо, що він отримав важкі поранення під час повторної російської атаки.
Також Новини.LIVE писали, що інтенсивність російських атак на Харків постійно змінюється і відбувається хвилями. Останнім часом до міста знову почали долітати керовані авіабомби, хоча тривалий період таких ударів не було. Ворог також активно застосовує дрони та комбіновані атаки.