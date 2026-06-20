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Головна Харків У Харкові КАБ зруйнував будинок: фото після ворожого удару

У Харкові КАБ зруйнував будинок: фото після ворожого удару

Ua ru
Дата публікації: 20 червня 2026 14:03
Фото з місця атаки у Харкові: КАБ вдарив по будинку
Руйнації на місці атаки. Фото: Новини.LIVE

Російські війська не припиняють атакувати Харківщину. Ворожі цілі постійно летять на регіон, під прицілом залишається цивільна інфраструктура. Унаслідок чергового удару по Харкову загинула людина, є постраждалі.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці влучання ворожого КАБу та зафільмували наслідки атаки.

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Удар по будинку

20 червня близько 03:50 російські військові завдали авіаційного удару по Холодногірському району Харкова. Ворог влучив керованою авіабомбою у житловий будинок.

Наслідки удару КАБом по Харкову
Крісло колісне на місці атаки. Фото: Новини.LIVE

Через атаку загинув 76-річний чоловік. Ще восьмеро людей отримали поранення, серед них — шестирічний хлопчик.

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Наслідки удару КАБом по Харкову
Будинок після атаки. Фото: Новини.LIVE

Робота екстрених служб

На місці працювали рятувальники, поліцейські, медики, представники Червоного Хреста України, працівники Департаменту надзвичайних ситуацій міськради та комунальні служби.

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Наслідки удару КАБом по Харкову
Надзвичайники розбирають завали. Фото: Новини.LIVE
Наслідки удару КАБом по Харкову
Рятувальники ліквідовують наслідки. Фото: Новини.LIVE

Фахівці евакуювали мешканців будинку, надавали допомогу постраждалим, розбирали завали та перевіряли квартири, щоб переконатися, що під уламками не залишилися люди.

Наслідки удару КАБом по Харкову
Комунальники на місці удару. Фото: Новини.LIVE

Врятовані життя

За словами міського голови Харкова, завдяки спільній роботі служб вдалося врятувати вісьмох людей. Після удару спеціалісти продовжували допомагати мешканцям та координувати ліквідацію наслідків атаки.

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Наслідки удару КАБом по Харкову
Вибиті вікна. Фото: Новини.LIVE

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові загинув ще один рятувальник внаслідок російського удару у ніч проти 15 червня. У лікарні помер Микола Деркач. Відомо, що він отримав важкі поранення під час повторної російської атаки.

Також Новини.LIVE писали, що інтенсивність російських атак на Харків постійно змінюється і відбувається хвилями. Останнім часом до міста знову почали долітати керовані авіабомби, хоча тривалий період таких ударів не було. Ворог також активно застосовує дрони та комбіновані атаки.

Харків обстріли фоторепортаж
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
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