Мать ученика ударила учительницу в Харькове — получила приговор суда

Дети в школе. Иллюстративное фото: pexels.com

Индустриальный суд Харькова вынес приговор женщине, которую обвиняли в побоях классной руководительницы своего сына во время разговора в кабинете директора гимназии. Инцидент произошел на фоне конфликта относительно травли ребенка.

Об этом стало известно из приговора суда.

Детали дела

Согласно тексту приговора, конфликт возник в кабинете директора, куда пришли родители нескольких учеников, а также завуч и классный руководитель для обсуждения спора между детьми.

Женщина не признала своей вины в суде, утверждая, что лишь "случайно задела" учительницу локтем, когда выходила из помещения. По ее словам, конфликт между ней и учительницей начался раньше из-за травли ее сына в классе.

Классная руководительница заявила, что ранее конфликтов с матерью ученика не было. Она рассказала, что во время разговора обвиняемая начала нервничать, угрожать школе и другим родителям. Когда женщина встала, чтобы выйти, она "приостановилась, размахнулась и ударила ее ладонью по левой щеке, причинив ей боль".

Потерпевшая отметила, что удар был довольно сильный, поскольку ее голова качнулась в сторону шкафа, а в результате удара обострилось ее предыдущее заболевание — гайморит. Свидетели инцидента полностью подтвердили факт удара. После происшествия в гимназию вызвали полицию и скорую помощь.

Приговор суда

Суд признал женщину виновной в побоях, которые не повлекли телесных повреждений. Ей назначено наказание в виде 850 гривен штрафа.

