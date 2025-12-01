Видео
Главная Харьков В Харькове мать ученика избила учительницу — что решил суд

Дата публикации 1 декабря 2025 01:03
Мать ученика ударила учительницу в Харькове — получила приговор суда
Дети в школе. Иллюстративное фото: pexels.com

Индустриальный суд Харькова вынес приговор женщине, которую обвиняли в побоях классной руководительницы своего сына во время разговора в кабинете директора гимназии. Инцидент произошел на фоне конфликта относительно травли ребенка.

Об этом стало известно из приговора суда.

Детали дела

Согласно тексту приговора, конфликт возник в кабинете директора, куда пришли родители нескольких учеников, а также завуч и классный руководитель для обсуждения спора между детьми.

Женщина не признала своей вины в суде, утверждая, что лишь "случайно задела" учительницу локтем, когда выходила из помещения. По ее словам, конфликт между ней и учительницей начался раньше из-за травли ее сына в классе.

Классная руководительница заявила, что ранее конфликтов с матерью ученика не было. Она рассказала, что во время разговора обвиняемая начала нервничать, угрожать школе и другим родителям. Когда женщина встала, чтобы выйти, она "приостановилась, размахнулась и ударила ее ладонью по левой щеке, причинив ей боль".

Потерпевшая отметила, что удар был довольно сильный, поскольку ее голова качнулась в сторону шкафа, а в результате удара обострилось ее предыдущее заболевание — гайморит. Свидетели инцидента полностью подтвердили факт удара. После происшествия в гимназию вызвали полицию и скорую помощь.

Приговор суда

Суд признал женщину виновной в побоях, которые не повлекли телесных повреждений. Ей назначено наказание в виде 850 гривен штрафа.

Ранее мы информировали, что в Балаклее на Харьковщине заочно осудили женщину, которая добровольно во время оккупации заняла должность в так называемой "народной милиции".

Также в Харькове СБУ задержала айтишника по подозрению в государственной измене. По данным СБУ и Харьковской облпрокуратуры, мужчина передавал россиянам информацию о перемещении ВСУ.

драка суд Харьков школа судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
