Матір учня вдарила вчительку у Харкові — отримала вирок суду

Діти в школі. Ілюстративне фото: pexels.com

Індустріальний суд Харкова виніс вирок жінці, яку звинувачували у побоях класної керівниці свого сина під час розмови в кабінеті директорки гімназії. Інцидент стався на тлі конфлікту щодо цькування дитини.

Про це стало відомо з вироку суду.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з текстом вироку, конфлікт виник у кабінеті директорки, куди прийшли батьки кількох учнів, а також завуч та класна керівниця для обговорення суперечки між дітьми.

Жінка не визнала своєї провини у суді, стверджуючи, що лише "випадково зачепила" вчительку ліктем, коли виходила з приміщення. За її словами, конфлікт між нею та вчителькою розпочався раніше через цькування її сина у класі.

Класна керівниця заявила, що раніше конфліктів з матір'ю учня не мала. Вона розповіла, що під час розмови обвинувачена почала нервувати, погрожувати школі та іншим батькам. Коли жінка встала, щоб вийти, вона "призупинилась, розмахнулась та вдарила її долонею по лівій щоці, спричинивши їй біль".

Потерпіла зазначила, що удар був доволі сильний, оскільки її голова хитнулася в бік шафи, а внаслідок удару загострилося її попереднє захворювання — гайморит. Свідки інциденту повністю підтвердили факт удару. Після події до гімназії викликали поліцію та швидку допомогу.

Вирок суду

Суд визнав жінку винною у побоях, які не спричинили тілесних ушкоджень. Їй призначено покарання у вигляді 850 гривень штрафу.

Раніше ми інформували, що у Балаклії на Харківщині заочно засудили жінку, яка добровільно під час окупації обійняла посаду у так званій "народній міліції".

Також у Харкові СБУ затримала айтівця за підозрою у державній зраді. За даними СБУ та Харківської облпрокуратури, чоловік передавав росіянам інформацію про переміщення ЗСУ.