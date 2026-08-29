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Главная Харьков В Харькове матери погибших защитников собрались в День памяти

В Харькове матери погибших защитников собрались в День памяти

Ua ru
29 августа 2026 16:32
Эксклюзив
В Харькове матери погибших защитников почтили память своих сыновей
Портреты погибших защитников. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

В Харькове в День памяти защитников Украины матери погибших военных собрались вместе, чтобы почтить память своих сыновей. Местом встречи стало кафе "Паломник", которое для женщин превратилось в пространство памяти, воспоминаний и взаимной поддержки.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Стіна пам’яті з фотографіями загиблих захисників у Харкові
В кафе в Харькове размещены фотографии погибших украинских военных. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко
Останнє листування матері із загиблим захисником у Харкові
На стене памяти в кафе хранится распечатанная переписка с военным, рядом с фотографиями погибших защитников. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Память о сыне

Харьковчанка Елена Авилова вспоминает своего сына как доброго, улыбчивого, упрямого, красивого, сильного и мужественного. Он любил Украину и еще в 18 лет присоединился к "Правому сектору". В 2014 году он уехал в поселок Пески, когда война на востоке Украины только начиналась. По словам матери, сын был бесстрашным и всегда старался её успокоить.

"Уверял: "Мама, все будет хорошо". Они все, наши ангелы, всем мамам говорят: "Все будет хорошо". Они этого хотели", — вспоминает Елена Авилова.

У Харкові матері полеглих захисників зібралися у День пам’яті - фото 3
Мать погибшего защитника Елена Авилова. Фото: кадр из видео

Особое значение для женщин приобретают даже обычные вещи, в частности возможность собраться за одним столом и выпить кофе. Для матерей это также напоминание о сыновьях, которых они продолжают ждать.

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"И этот стол напоминает о том, что они где-то рядом, что мы их ждем. Мы благодарны за то, что можем так просто взять кофе и выпить его", — говорит Елена Авилова.

Стіл пам’яті полеглих захисників у кав’ярні Харкова
В харьковской кофейне накрыли символический стол памяти с чашками, подсолнухами и свечами в память о погибших военных. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

"Наши дети заслуживают того, чтобы о них помнили..."

Любовь Шевченко говорит, что матери погибших военных встречаются не только в памятные даты. Они собираются каждую субботу, видятся в городе и поддерживают друг друга, ведь только те, кто пережил такую же утрату, могут полностью понять эту боль.

"Мне кажется, что наши дети заслуживают того, чтобы о них помнили и чтили их память. Поэтому мы собираемся в этот день и поддерживаем друг друга", — рассказала Любовь Шевченко.

Она призвала украинцев не забывать тех, кто погиб, защищая страну.

"Поэтому, пожалуйста, чтите память, не забывайте наших защитников, наших ребят. Всегда помните о том, за что они отдали свои жизни. За Украину", — добавила женщина.

У Харкові матері полеглих захисників зібралися у День пам’яті - фото 5
Мать погибшего защитника Любовь Шевченко. Фото: кадр из видео

Место, где можно говорить о детях

Наталья Филоненко рассказывает, что вместе матерям немного легче переживать свое горе. Кофейня "Паломник" в Харькове стала местом, которое их объединило, где они могут говорить о своих детях, слушать друг друга, вспоминать и чтить их память.

"Нужно чуть легче рассказывать о детях, слушать, чтить их память и вспоминать. Поэтому это для нас место памяти, место воспоминаний, место печали, место, где можно рассказать, поделиться какими-то новостями. И здесь тебя услышат, потому что у нас такая боль, которая нас и объединяет, и поддерживает", — отметила Наталья Филоненко.

У Харкові матері полеглих захисників зібралися у День пам’яті - фото 6
Мать погибшего защитника Наталья Филоненко. Фото: кадр из видео
Соняхи та символічний стіл пам’яті захисників у Харкові
Подсолнухи, зажженные свечи и символически накрытый стол в кафе, где вспоминают павших украинских военных. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Для матерей эти встречи стали возможностью побыть среди людей, которые без лишних объяснений понимают их чувства. Здесь они могут говорить о своих сыновьях, делиться воспоминаниями и вместе хранить память о погибших защитниках.

Фотографії полеглих військових на столі пам’яті у Харкові
Портреты погибших защитников и карточки с именами и воспоминаниями о них в кафе в Харькове. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко
Портрети загиблих захисників і картки пам’яті у Харкові
На столе разместили фотографии погибших военных и карточки, на которых посетители оставляют имена и слова памяти. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в День памяти защитников Украины в Харькове почтили память военных, погибших в борьбе за независимость страны. Мэр города Игорь Терехов подчеркнул, что память о павших должна проявляться не только в чествовании их подвига, но и в ежедневной поддержке семей погибших, ветеранов и раненых бойцов.

Также Новини.LIVE писали, что 23 августа Харьков отмечал День города, который совпадает с Днем Государственного флага Украины. Мэр Игорь Терехов обратился к харьковчанам и всей стране. В своем поздравлении он говорил о независимости, о людях, которые ее защищают, о павших и об украинцах, которые продолжают жить и возвращаться домой, несмотря на войну.

военные Новости Харькова защитники погибшие День памяти защитников Украины
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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