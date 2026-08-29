У Харкові матері полеглих захисників вшанували пам’ять синів

Портрети загиблих захисників. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

У Харкові у День пам’яті захисників України матері загиблих військових зібралися разом, аби згадати своїх синів. Місцем зустрічі стала кав’ярня "Паломник", яка для жінок перетворилася на простір пам’яті, спогадів і взаємної підтримки.

Про це інформують Новини.LIVE.

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У кав’ярні у Харкові розміщені фотографії полеглих українських військових. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

На стіні пам’яті у кав’ярні зберігається роздруковане листування з військовим, поруч із фотографіями полеглих захисників. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Пам’ять про сина

Харків'янка Олена Авілова згадує свого сина як доброго, усміхненого, впертого, красивого, сильного та мужнього. Він любив Україну і ще у 18 років долучився до "Правого сектору". У 2014 році поїхав у селище Піски, коли війна на сході України лише починалася. За словами матері, син був безстрашним і завжди намагався її заспокоїти.

"Запевняв: "Мама, все буде добре". Вони всі, наші ангели, всім мамам кажуть: "Все буде добре". Вони цього бажали", — згадує Олена Авілова.

Мати загиблого захисника Олена Авілова. Фото: кадр з відео

Особливого значення для жінок набувають навіть звичайні речі, зокрема можливість зустрітися за одним столом і випити кави. Для матерів це також нагадування про синів, яких вони продовжують чекати.

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"І цей стіл нагадує про те, що вони десь поряд, що ми їх чекаємо. Ми вдячні за те, що ми можемо отак взяти каву і пити її", — говорить Олена Авілова.

У харківській кав’ярні накрили символічний стіл пам’яті з чашками, соняхами та свічками на згадку про загиблих військових. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

"Наші діти заслуговують, щоб їх пам’ятали..."

Любов Шевченко каже, що матері полеглих військових зустрічаються не лише у пам’ятні дати. Вони збираються щосуботи, бачаться у місті та підтримують одна одну, адже лише ті, хто пережив таку саму втрату, можуть повністю зрозуміти цей біль.

"Мені здається, що наші діти заслуговують на те, щоб їх пам’ятали і вшановували їхню пам’ять. Тому ми збираємося в цей день і підтримуємо одна одну", — розповіла Любов Шевченко.

Вона закликала українців не забувати тих, хто загинув, захищаючи країну.

"Тому вшановуйте, будь ласка, не забувайте наших захисників, наших хлопців. Пам’ятайте завжди про те, за що вони віддали свої життя. За Україну", — додала жінка.

Мати загиблого захисника Любов Шевченко. Фото: кадр з відео

Місце, де можна говорити про дітей

Наталя Філоненко розповідає, що разом матерям трохи легше проживати своє горе. Кав’ярня "Паломник" у Харкові стала місцем, яке їх об’єднало, де вони можуть говорити про своїх дітей, слухати одна одну, згадувати та вшановувати їхню пам’ять.

"Треба трішки легше розповідати про дітей, і слухати, і вшановувати їх, і згадувати. Тому це для нас місце пам’яті, місце спогадів, місце смутку, місце, де можна розповісти, поділитися якимись новинами. І тут тебе почують, тому що в нас такий біль, який нас як з’єднує, так і підтримує", — зазначила Наталя Філоненко.

Мати загиблого захисника Наталя Філоненко. Фото: кадр з відео

Соняхи, запалені свічки та символічно накритий стіл у кав’ярні, де згадують полеглих українських військових. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Для матерів ці зустрічі стали можливістю бути серед людей, які без зайвих пояснень розуміють їхні почуття. Тут вони можуть говорити про своїх синів, ділитися спогадами та разом берегти пам’ять про загиблих захисників.

Портрети загиблих захисників та картки з іменами й спогадами про них у кав’ярні у Харкові. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

На столі розмістили фотографії полеглих військових та картки, на яких відвідувачі залишають імена й слова пам’яті. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Раніше Новини.LIVE писали, що у День пам'яті захисників України в Харкові вшанували військових, які загинули в боротьбі за незалежність країни. Міський голова Ігор Терехов наголосив, що пам'ять про полеглих має проявлятися не лише у вшануванні їхнього подвигу, а й у щоденній підтримці родин загиблих, ветеранів і поранених бійців.

Також Новини.LIVE повідомляли, що 23 серпня Харків відзначав День міста, який збігається з Днем Державного Прапора України. Міський голова Ігор Терехов звернувся до харків’ян та всієї країни. У своєму привітанні він говорив про незалежність, людей, які її захищають, полеглих та українців, які продовжують жити й повертатися додому попри війну.