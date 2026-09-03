Движение по улице Деревянко в Харькове будет ограничено на месяц

Троллейбус на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харькове временно изменят схему движения транспорта на одной из важных городских улиц. Ограничения введут из-за работ на газопроводе. Часть троллейбусов переведут на измененные маршруты. Для пассажиров также организуют временное автобусное сообщение, которое должно заменить троллейбусы на время проведения реконструкции.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской совет.

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Ограничение движения

Движение транспорта на улице Деревянко возле дома № 30 будет ограничено с 3 сентября по 3 октября. Причина — реконструкция газопровода. Автомобили смогут проезжать по полосе, свободной от работ.

Изменения для троллейбусов

Отдельные изменения будут действовать 3 сентября с 8:00 до 20:00. В это время троллейбусы без достаточного запаса автономного хода не будут курсировать по улице Деревянко — от Сумской до проспекта Науки, а также по улицам Космонавтов и 23 Августа — от Деревянко до Клочковской.

Троллейбус №12 будет следовать от разворотной площадки "Ул. Рудика" через Лесопарковскую, Вадима Манько, Харьковское шоссе и Сумскую до площади Конституции.

Маршрут №18 разделят на две части. Первая будет работать без изменений. Вторая будет курсировать от разворотной площадки "Пр. Победы" через проспекты Победы, Людвига Свободы и Науки до станции метро "Держпром".

Троллейбус №40 также будет следовать от разворотной площадки "Пр. Победы" через проспекты Победы, Людвига Свободы, Науки и Независимости, далее — по улице Сумской до площади Конституции.

Временный автобус

На время, пока троллейбусы не будут курсировать, запустят временный автобус №12. Он будет связывать больницу скорой и неотложной помощи с разворотной круговой площадкой троллейбусов на Клочковской. Маршрут будет проходить по улицам Станислава Парталы, Деревянко, Космонавтов, 23 Августа и Клочковской.

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Сколько стоит проезд

В Харькове общественный транспорт с начала полномасштабной войны остается бесплатным. Мэр Игорь Терехов заявил, что в ближайшее время возвращать плату за проезд не планируют. По его словам, во время войны транспорт выполняет не только привычную функцию перевозки пассажиров. Он также является частью системы гражданской защиты. В частности, харьковский метрополитен во время российских обстрелов используют в качестве укрытия.

Несмотря на значительные расходы на содержание транспортной системы, в городе решили и в дальнейшем не взимать плату с пассажиров. Бесплатный проезд в Харькове пока будет сохраняться.

Как сообщали Новини.LIVE, с 1 сентября для жителей Харькова большинство ключевых тарифов в городе остаются стабильными и замороженными, поэтому дополнительных расходов на коммунальные услуги не предвидится. В то же время городской транспорт продолжает работать в обычном режиме, но водителям следует учесть длительные ограничения движения на одной из улиц.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове и области 3 сентября проводятся плановые работы на газовых сетях. Из-за этого газоснабжение временно приостановят в части Шевченковского района города и в селе Сомовка. Жителей просят заранее перекрыть краны перед газовыми приборами. В Сомовке газ должны восстановить в тот же день.