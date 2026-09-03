Рух на вулиці Дерев’янка в Харкові обмежать на місяць

Тролейбус на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харкові тимчасово змінять рух транспорту на одній із важливих міських вулиць. Обмеження запровадять через роботи на газопроводі. Частину тролейбусів переведуть на змінені маршрути. Для пасажирів також організують тимчасове автобусне сполучення, яке має замінити тролейбуси на час робіт на час реконструкції.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську раду.

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Обмеження руху

Рух транспорту на вулиці Дерев’янка біля будинку №30 буде обмежений з 3 вересня до 3 жовтня. Причина — реконструкція газопроводу. Автомобілі зможуть проїжджати вільною від робіт смугою.

Зміни для тролейбусів

Окремі зміни діятимуть 3 вересня з 8:00 до 20:00. У цей час тролейбуси без достатнього запасу автономного ходу не курсуватимуть на вулиці Дерев’янка — від Сумської до проспекту Науки, а також на вулицях Космонавтів і 23 Серпня — від Дерев’янка до Клочківської.

Тролейбус №12 прямуватиме від розворотного кола "Вул. Рудика" через Лісопарківську, Вадима Манька, Харківське шосе та Сумську до майдану Конституції.

Маршрут №18 розділять на дві частини. Перша працюватиме без змін. Друга курсуватиме від розворотного кола "Пр. Перемоги" через проспекти Перемоги, Людвіга Свободи та Науки до станції метро "Держпром".

Тролейбус №40 також прямуватиме від розворотного кола "Пр. Перемоги" через проспекти Перемоги, Людвіга Свободи, Науки та Незалежності, далі — вулицею Сумською до майдану Конституції.

Тимчасовий автобус

На час, коли тролейбуси не курсуватимуть, запустять тимчасовий автобус №12. Він сполучатиме лікарню швидкої та невідкладної допомоги з розворотним колом тролейбусів на Клочківській. Маршрут проходитиме вулицями Станіслава Партали, Дерев’янка, Космонавтів, 23 Серпня та Клочківською.

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Скільки коштує проїзд

У Харкові громадський транспорт від початку повномасштабної війни залишається безкоштовним. Міський голова Ігор Терехов заявив, що найближчим часом повертати оплату за проїзд не планують. За його словами, під час війни транспорт виконує не лише звичну функцію перевезення пасажирів. Він також є частиною системи цивільного захисту. Зокрема, харківський метрополітен під час російських обстрілів використовують як укриття.

Попри значні витрати на утримання транспортної системи, у місті вирішили й надалі не стягувати плату з пасажирів. Безкоштовний проїзд у Харкові поки зберігатиметься.

Як повідомляли Новини.LIVE, з 1 вересня для мешканців Харкова більшість ключових тарифів у місті залишаються стабільними та замороженими, тож додаткових витрат на комуналку не передбачається. Водночас міський транспорт продовжує працювати у звичному режимі, але водіям варто врахувати тривалі обмеження руху на одній із вулиць.

Також Новини.LIVE писали, що e Харкові та області 3 вересня проводять планові роботи на газових мережах. Через це газопостачання тимчасово припинять у частині Шевченківського району міста та селі Сомівка. Мешканців просять заздалегідь перекрити крани перед газовими приладами. У Сомівці газ мають відновити того ж дня.