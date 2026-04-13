Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков В Харькове можно заправить дизель за 87,99 грн: цены на АЗС

В Харькове можно заправить дизель за 87,99 грн: цены на АЗС

Ua ru
Дата публикации 13 апреля 2026 14:58
В Харькове можно заправить дизель за 87,99 грн: цены на АЗС
АЗС. Фото: кадр из видео

В понедельник, 13 апреля, в Харькове на АЗС обновились цены на топливо. Некоторые позиции топлива немного подешевели, однако цены все равно остаются высокими.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Цены на АЗС в Харькове 13 апреля

Сеть ОККО:

Цены на АЗС "ОККО" в Харькове 13 апреля. Фото: Новини.LIVE
  • Pulls 95 — 79,90 грн/л
  • А-95 Евро — 76,90 грн/л
  • Pulls ДТ — 95,90 грн/л
  • ДТ Евро — 92,90 грн/л
  • Газ — 49,90 грн/л

Сеть Marshal:

Цены на АЗС Marshal в Харькове 13 апреля. Фото: Новини.LIVE
  • 100 — 76,99 грн/л
  • 95 EVOX — 73,99 грн/л
  • 95 — 70,99 грн/л
  • Diesel (ДТ) — 89,99 грн/л
  • LPG (Газ) — 47,99 грн/л

Сеть БРСМ-Нафта:

Цены на АЗС "БРСМ-нафта" в Харькове 13 апреля. Фото: Новини.LIVE
  • 95 Euro Plus — 69,99 грн/л
  • 95E Premium+ — 57,99 грн/л
  • ДТ Euro — 87,99 грн/л
  • Газ Plus — 47,99 грн/л
  • Eco Blue — 41,99 грн/л

В течение выходных цены на топливо в Харькове изменились по-разному. На некоторые виды топлива цены упали в среднем на 19-30 копеек. На другие виды топлива, например на дизель стоимость не менялась вообще. В среднем по АЗС цены на топливо очень отличаются, иногда на 5-8 гривен в зависимости от сети.

Цены на АЗС в Харьковской области 10 апреля. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, синоптики предупредили харьковчан об ухудшении погодных условий в Харьковской области во вторник, 14 апреля. По их прогнозам, в регионе будет сильный ветер.

Также в Харькове российский дрон упал возле учебного заведения в понедельник, 13 апреля. Инцидент произошел в Шевченковском районе города.

Харьков АЗС Цены на топливо
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации