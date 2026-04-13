В Харькове можно заправить дизель за 87,99 грн: цены на АЗС
В понедельник, 13 апреля, в Харькове на АЗС обновились цены на топливо. Некоторые позиции топлива немного подешевели, однако цены все равно остаются высокими.
Об этом сообщает Новини.LIVE.
Цены на АЗС в Харькове 13 апреля
Сеть ОККО:
- Pulls 95 — 79,90 грн/л
- А-95 Евро — 76,90 грн/л
- Pulls ДТ — 95,90 грн/л
- ДТ Евро — 92,90 грн/л
- Газ — 49,90 грн/л
Сеть Marshal:
- 100 — 76,99 грн/л
- 95 EVOX — 73,99 грн/л
- 95 — 70,99 грн/л
- Diesel (ДТ) — 89,99 грн/л
- LPG (Газ) — 47,99 грн/л
Сеть БРСМ-Нафта:
- 95 Euro Plus — 69,99 грн/л
- 95E Premium+ — 57,99 грн/л
- ДТ Euro — 87,99 грн/л
- Газ Plus — 47,99 грн/л
- Eco Blue — 41,99 грн/л
В течение выходных цены на топливо в Харькове изменились по-разному. На некоторые виды топлива цены упали в среднем на 19-30 копеек. На другие виды топлива, например на дизель стоимость не менялась вообще. В среднем по АЗС цены на топливо очень отличаются, иногда на 5-8 гривен в зависимости от сети.
