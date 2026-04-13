В Харькове можно заправить дизель за 87,99 грн: цены на АЗС

В понедельник, 13 апреля, в Харькове на АЗС обновились цены на топливо. Некоторые позиции топлива немного подешевели, однако цены все равно остаются высокими.

Цены на АЗС в Харькове 13 апреля

Сеть ОККО:

Pulls 95 — 79,90 грн/л

А-95 Евро — 76,90 грн/л

Pulls ДТ — 95,90 грн/л

ДТ Евро — 92,90 грн/л

Газ — 49,90 грн/л

Сеть Marshal:

100 — 76,99 грн/л

95 EVOX — 73,99 грн/л

95 — 70,99 грн/л

Diesel (ДТ) — 89,99 грн/л

LPG (Газ) — 47,99 грн/л

Сеть БРСМ-Нафта:

Читайте также:

95 Euro Plus — 69,99 грн/л

95E Premium+ — 57,99 грн/л

ДТ Euro — 87,99 грн/л

Газ Plus — 47,99 грн/л

Eco Blue — 41,99 грн/л

В течение выходных цены на топливо в Харькове изменились по-разному. На некоторые виды топлива цены упали в среднем на 19-30 копеек. На другие виды топлива, например на дизель стоимость не менялась вообще. В среднем по АЗС цены на топливо очень отличаются, иногда на 5-8 гривен в зависимости от сети.

Как сообщали Новини.LIVE, синоптики предупредили харьковчан об ухудшении погодных условий в Харьковской области во вторник, 14 апреля. По их прогнозам, в регионе будет сильный ветер.

Также в Харькове российский дрон упал возле учебного заведения в понедельник, 13 апреля. Инцидент произошел в Шевченковском районе города.