У Харкові можна заправити дизель за 87,99 грн: ціни на АЗС

Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Ua ru
Дата публікації: 13 квітня 2026 14:58
АЗС. Фото: кадр з відео

У понеділок, 13 квітня, в Харкові на АЗС оновилися ціни на паливо. Деякі позиції палива трохи подешевшали, проте ціни все одно залишаються високими.

Ціни на АЗС у Харкові 13 квітня

Мережа ОККО:

Ціни на АЗС "ОККО" у Харкові 13 квітня. Фото: Новини.LIVE
  • Pulls 95 — 79,90 грн/л
  • А-95 Євро — 76,90 грн/л
  • Pulls ДП — 95,90 грн/л
  • ДП Євро — 92,90 грн/л
  • Газ — 49,90 грн/л

Мережа Marshal:

Ціни на АЗС Marshal у Харкові 13 квітня. Фото: Новини.LIVE
  • 100 — 76,99 грн/л
  • 95 EVOX — 73,99 грн/л
  • 95 — 70,99 грн/л
  • Diesel (ДП) — 89,99 грн/л
  • LPG (Газ) — 47,99 грн/л

Мережа БРСМ-Нафта:

Ціни на АЗС "БРСМ-нафта" у Харкові 13 квітня. Фото: Новини.LIVE
  • 95 Euro Plus — 69,99 грн/л
  • 95E Premium+ — 57,99 грн/л
  • ДП Euro — 87,99 грн/л
  • Газ Plus — 47,99 грн/л
  • Eco Blue — 41,99 грн/л

Впродовж вихідних ціни на пальне у Харкові змінилися по-різному. На деякі види палива ціни впали в середньому на 19-30 копійок. На інші види пального, як от на дизель вартість не змінювалася взагалі. В середньому по АЗС ціни на паливо дуже відрізняються, подекуди на 5-8 гривень залежно від мережі.

Ціни на АЗС у Харківській області 10 квітня. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, синоптики попередили харків'ян про погіршення погодних умов в Харківській області у вівторок, 14 квітня. За їхніми прогнозами, в регіоні буде сильний вітер.

Також у Харкові російський дрон впав біля навчального закладу у понеділок, 13 квітня. Інцидент стався у Шевченківському районі міста.

Харків АЗС Ціни на пальне
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації