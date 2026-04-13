У Харкові можна заправити дизель за 87,99 грн: ціни на АЗС
У понеділок, 13 квітня, в Харкові на АЗС оновилися ціни на паливо. Деякі позиції палива трохи подешевшали, проте ціни все одно залишаються високими.
Ціни на АЗС у Харкові 13 квітня
Мережа ОККО:
- Pulls 95 — 79,90 грн/л
- А-95 Євро — 76,90 грн/л
- Pulls ДП — 95,90 грн/л
- ДП Євро — 92,90 грн/л
- Газ — 49,90 грн/л
Мережа Marshal:
- 100 — 76,99 грн/л
- 95 EVOX — 73,99 грн/л
- 95 — 70,99 грн/л
- Diesel (ДП) — 89,99 грн/л
- LPG (Газ) — 47,99 грн/л
Мережа БРСМ-Нафта:
- 95 Euro Plus — 69,99 грн/л
- 95E Premium+ — 57,99 грн/л
- ДП Euro — 87,99 грн/л
- Газ Plus — 47,99 грн/л
- Eco Blue — 41,99 грн/л
Впродовж вихідних ціни на пальне у Харкові змінилися по-різному. На деякі види палива ціни впали в середньому на 19-30 копійок. На інші види пального, як от на дизель вартість не змінювалася взагалі. В середньому по АЗС ціни на паливо дуже відрізняються, подекуди на 5-8 гривень залежно від мережі.
