У Харкові можна заправити дизель за 87,99 грн: ціни на АЗС

У понеділок, 13 квітня, в Харкові на АЗС оновилися ціни на паливо. Деякі позиції палива трохи подешевшали, проте ціни все одно залишаються високими.

Ціни на АЗС у Харкові 13 квітня

Мережа ОККО:

Pulls 95 — 79,90 грн/л

А-95 Євро — 76,90 грн/л

Pulls ДП — 95,90 грн/л

ДП Євро — 92,90 грн/л

Газ — 49,90 грн/л

Мережа Marshal:

100 — 76,99 грн/л

95 EVOX — 73,99 грн/л

95 — 70,99 грн/л

Diesel (ДП) — 89,99 грн/л

LPG (Газ) — 47,99 грн/л

Мережа БРСМ-Нафта:

95 Euro Plus — 69,99 грн/л

95E Premium+ — 57,99 грн/л

ДП Euro — 87,99 грн/л

Газ Plus — 47,99 грн/л

Eco Blue — 41,99 грн/л

Впродовж вихідних ціни на пальне у Харкові змінилися по-різному. На деякі види палива ціни впали в середньому на 19-30 копійок. На інші види пального, як от на дизель вартість не змінювалася взагалі. В середньому по АЗС ціни на паливо дуже відрізняються, подекуди на 5-8 гривень залежно від мережі.

Як повідомляли Новини.LIVE, синоптики попередили харків'ян про погіршення погодних умов в Харківській області у вівторок, 14 квітня. За їхніми прогнозами, в регіоні буде сильний вітер.

Також у Харкові російський дрон впав біля навчального закладу у понеділок, 13 квітня. Інцидент стався у Шевченківському районі міста.