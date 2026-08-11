В Харькове мужчина напал на бригаду медиков: последствия

Машина скорой помощи. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

В Харькове во время выезда на вызов медики оказались в опасной ситуации. 55-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения агрессивно набросился на бригаду скорой помощи. Инцидент произошел на улице Валентиновской. Медикам, приехавшим на помощь мужчине, пришлось позаботиться о собственной безопасности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на КНП ХОР "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф".

Сообщение о нападении на медиков. Фото: скриншот из Facebook

Опасный вызов

По информации медиков, на улицу Валентиновскую прибыла бригада №901 скорой медицинской помощи. Врачи должны были осмотреть мужчину и оказать ему необходимую помощь. Однако ситуация быстро обострилась. 55-летний мужчина вел себя агрессивно и напал на сотрудников бригады. В результате медикам пришлось сначала позаботиться о собственной безопасности. Подробности о возможных травмах сотрудников службы экстренной помощи пока не сообщаются.

"Они приехали, чтобы помочь. Им пришлось думать, как защитить себя. Это уже не просто неприятный инцидент. Это ситуация, когда люди, которые ежедневно рискуют собой ради других, сами оказываются в опасности при исполнении служебных обязанностей", — говорится в сообщении.

Информации о причинах такого поведения и возможных последствиях для мужчины пока нет.

Опасность для медиков

Нападения на сотрудников экстренной помощи создают опасность не только для самих медиков. Из-за таких ситуаций бригада может быть вынуждена прервать работу и не успеть вовремя приехать к другому пациенту.

"Медики не знают, какой вызов будет следующим. Они могут ехать к ребенку, к пожилому человеку, к пострадавшему в ДТП, к человеку с остановкой сердца. И каждый раз они должны быть готовы спасать. А не отбиваться от ударов", — добавили в "скорой".

Еще одно нападение в Харькове

В Харькове во время мобилизационных мероприятий неизвестный мужчина напал на сотрудников территориального центра комплектования и представителя полиции. В результате нападения трое военнослужащих получили ранения. Их доставили в больницу, где медики оказали им необходимую помощь. Чтобы остановить нападавшего, полицейский применил табельное огнестрельное оружие. Мужчину ранили в ногу.

Правоохранители задержали нападавшего. Также выяснилось, что 21 июля возле автовокзала на проспекте Аэрокосмическом он уже угрожал другой группе оповещения, но тогда скрылся с места происшествия. По факту нападения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 350 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжаются следственные и процессуальные действия.

Как сообщали Новини.LIVE, с начала полномасштабной войны в Харьковской области погибли 16 спасателей, ещё около 100 пострадали. Большинство из них стали жертвами повторных российских атак. Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия обстрелов под постоянной угрозой новых ударов. Во время повторных атак спасателей эвакуируют в безопасные места.

Также Новини.LIVE сообщали, что на улице Харьковских дивизий в Немишлянском районе Харькова 42-летний мужчина выстрелил в сотрудника Территориального центра комплектования и скрылся. Инцидент произошел утром 31 декабря, около 09:00, в Немишлянском районе Харькова, на улице Харьковских дивизий.