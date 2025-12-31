В Харькове мужчина выстрелил в военнослужащего ТЦК — что известно

Задержание преступника. Фото: Полиция Харьковской области/Telegram

На улице Харьковских Дивизий в Немышлянском районе Харькова мужчина 42-летний мужчина выстрелил в работника Территориального центра комплектования и скрылся. Происшествие произошло утром 31 декабря, около 09:00 в Немышлянском районе Харькова, на улице Харьковских Дивизий.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.

Выстрел в сторону работника ТЦК

Во время проверки документов у водителя автомобиля 42-летний водитель совершил выстрел в сторону военнослужащего ТЦК и СП, после чего — скрылся с места происшествия. Работник ТЦК телесных повреждений не получил — пулей была лишь повреждена его форменная одежда. Полиция задержала злоумышленника.

Сообщение Полиции в Telegram. Фото: скриншот

"В течение нескольких часов полицейские установили местонахождение злоумышленника и задержали его в процессуальном порядке", — сообщили правоохранители.

По данному факту начато досудебное расследование по статье "хулиганство" Уголовного кодекса Украины. Статья предусматривает до семи лет лишения свободы. Теперь решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении.

