У Харкові чоловік вистрілив у військовослужбовця ТЦК — що відомо

На на вулиці Харківських Дивізій в Немишлянському районі Харкова чоловік 42-річний чоловік вистрілив у працівника Територіального центру комплектування і втік. Подія сталася зранку 31 грудня, близько 09:00 у Немишлянському районі Харкова, на вулиці Харківських Дивізій.

Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області.

Постріл у бік працівника ТЦК

Під час перевірки документів у водія автомобіля 42-річний кермувальник здійснив постріл у бік військовослужбовця ТЦК та СП, після чого — втік з місця події. Працівник ТЦК тілесних ушкоджень не отримав — кулею було лише пошкоджено його формений одяг. Поліція затримала зловмисника.

"Упродовж кількох годин поліцейські встановили місцеперебування зловмисника та затримали його в процесуальному порядку", — повідомили правоохоронці.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за статтею "хуліганство" Кримінального кодексу України. Стаття передбачає до семи років позбавлення волі. Тепер вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру.

