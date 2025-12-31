Відео
Україна
Харків У Харкові чоловік вистрілив у військовослужбовця ТЦК — що відомо

У Харкові чоловік вистрілив у військовослужбовця ТЦК — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 31 грудня 2025 16:41
У Харкові чоловік вистрілив у військовослужбовця ТЦК — що відомо
Затримання злочинця. Фото: Поліція Харківської області/Telegram

На на вулиці Харківських Дивізій в Немишлянському районі Харкова чоловік 42-річний чоловік вистрілив у працівника Територіального центру комплектування і втік. Подія сталася зранку 31 грудня, близько 09:00 у Немишлянському районі Харкова, на вулиці Харківських Дивізій.

Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області. 

Читайте також:

Постріл у бік працівника ТЦК

Під час перевірки документів у водія автомобіля 42-річний кермувальник здійснив постріл у бік військовослужбовця ТЦК та СП, після чого — втік з місця події. Працівник ТЦК тілесних ушкоджень не отримав — кулею було лише пошкоджено його формений одяг.  Поліція затримала зловмисника.

У Харкові чоловік вистрілив у військовослужбовця ТЦК — що відомо - фото 1
Допис Поліції у Telegram. Фото: скриншот

"Упродовж кількох годин поліцейські встановили місцеперебування зловмисника та затримали його в процесуальному порядку", — повідомили правоохоронці.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за статтею "хуліганство" Кримінального кодексу України. Стаття передбачає до семи років позбавлення волі. Тепер вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру.

Нагадаємо, що уряд оновив правила харчування для тих людей, які перебувають у ТЦК та СП. 

Раніше ми також інформували, що чоловік, який працював слюсарем у ХНУ ім. Каразіна, закликав до опору працівникам ТЦК та СП

Харків поліція Харківська область злочин ТЦК та СП
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
