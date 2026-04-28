Взрыв возле супермаркета в Харькове: мужчина взорвал гранату

Дата публикации 28 апреля 2026 12:08
Задержание нарушителя. Фото иллюстративное: Нацполиция Украины

Полиция задержала мужчину, который взорвал гранату возле магазина в Харькове. Нарушителя уже установили и сообщили о подозрении.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Харьковской области.

В Харькове мужчина взорвал гранату возле супермаркета - фото 1
Задержаный мужчина. Фото: Нацполиция

Мужчина взорвал гранату в Харькове

По их данным, инцидент произошел вечером 26 апреля на проспекте Тракторостроителей. На место выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители зафиксировали повреждения стеклянных дверей. Также изъяли элементы взрывателя УЗРГМ.

Оперативники криминальной полиции быстро установили причастного. Им оказался 32-летний мужчина. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Какое наказание за хулиганство

По факту открыли уголовные производства за незаконное обращение с оружием и хулиганство. Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.

Стрельба в Харькове

В тот же день, в воскресенье вечером, 26 апреля, в Харькове произошел инцидент со стрельбой в метро. Нетрезвый мужчина открыл огонь вверх из стартового пистолета прямо на станции. Как сообщила в комментарии Новини.LIVE врио начальника отдела коммуникации полиции Харьковщины Людмила Прокопенко, инцидент произошел около 21:10 на станции метро "Исторический музей". Она отметила, что пострадавших нет.

Ранее Новини.LIVE писали, что сегодня утром, 28 апреля, российские войска атаковали Чугуев, что в Харьковской области, ударными беспилотниками. На месте работают экстренные службы, продолжается выяснение обстоятельств. Из-за удара российского БпЛА поврежден легковой автомобиль.

Также Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 25 апреля атаковали Харьков. Зафиксировано попадание баллистических ракет и БПЛА типа Shahed. В результате обстрела ранения получили два человека: полуторагодовалый ребенок и патрульная.

Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Лилия Швец
Реклама

