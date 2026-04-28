Вибух біля супермаркету у Харкові: чоловік підірвав гранату

Ua ru
Дата публікації: 28 квітня 2026 12:08
Затримання порушника. Фото ілюстративне: Нацполіція України

Поліція затримала чоловіка, який підірвав гранату біля магазину в Харкові. Порушника вже встановили та повідомили про підозру.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції в Харківській області.

У Харкові чоловік підірвав гранату біля супермаркету - фото 1
Затриманий порушник. Фото: Нацполіція

Чоловік підірвав гранату в Харкові

За даними поліції, інцидент стався увечері 26 квітня на проспекті Тракторобудівників. На місце виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці зафіксували пошкодження скляних дверей. Також вилучили елементи підривача УЗРГМ.

Оперативники кримінальної поліції швидко встановили причетного. Ним виявився 32-річний чоловік. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Яке покарання за хуліганство

За фактом відкрили кримінальні провадження за незаконне поводження зі зброєю та хуліганство. Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про запобіжний захід.

У той же день, у неділю ввечері, 26 квітня, в Харкові стався інцидент зі стріляниною в метро. Нетверезий чоловік відкрив вогонь угору зі стартового пістолета прямо на станції. Як повідомила у коментарі Новини.LIVE т.в.о начальника відділу комунікації поліції Харківщини Людмила Прокопенко, інцидент стався близько 21:10 на станції метро "Історичний музей". Вона зазначила, що постраждалих немає.

Раніше Новини.LIVE писали, що сьогодні вранці, 28 квітня, російські війська атакували Чугуїв, що в Харківській області,  ударними безпілотниками. Двоє людей загинуло.  На місці працюють екстрені служби, триває з’ясування обставин. Через удар російського БпЛА пошкоджено легковий автомобіль.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у ніч проти 25 квітня атакували Харків. Зафіксовано влучання балістичних ракет та БпЛА типу Shahed. Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє людей: півторарічна дитина та патрульна.

поліція граната Новини Харкова
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Лілія Швець
