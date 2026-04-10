В Харькове на АЗС подешевел газ на 1 гривну: стоимость топлива сегодня

В Харькове на АЗС подорожал газ на 1 гривну: стоимость топлива
В пятницу, 10 апреля, на харьковских АЗС зафиксировано определенную стабильность цен на основные виды топлива, по сравнению с предыдущим днем. Большинство АЗС не изменили цен на топливо, однако, кое-где подешевел газ.
Об этом сообщает Новини.LIVE.
Стоимость топлива на АЗС в Харькове 10 апреля
Сеть ОВИС:
- А-95 Active — 77,99 грн/л;
- А-95 — 74,99 грн/л;
- А-92 — 71,99 грн/л;
- ДТ — 91,99 грн/л;
- Газ — 49,99 грн/л.
Сеть БРСМ-нафта:
- А-95 Euro Plus — 69,99 грн/л;
- А-95E Premium+ — 57,99 грн/л;
- ДТ Euro Plus — 88,00 грн/л;
- ДТ Euro — 87,99 грн/л;
- Газ Plus — 47,99 грн/л;
- Eco Blue — 40,99 грн/л.
Сеть WOG:
- ДТ Евро — 92,90 грн/л;
- ДТ Mustang+ — 95,90 грн/л;
- А-95 Евро — 76,90 грн/л;
- 95 Mustang — 79,90 грн/л;
- 100 Mustang — 86,90 грн/л.
Анализируя изменение цен за сутки, можно констатировать, что стоимость бензина и дизельного топлива на АЗС сетей ОККО и ОВИС осталась на уровне вчерашнего дня, 9 апреля.
Ситуация на заправках БРСМ-нафта несколько иная: цены на все марки бензина и дизельного топлива также не изменились, однако зафиксировано подорожание сжиженного газа на одну гривну — с 46,99 до 47,99 грн/л.
Вместе с тем в Запорожье и Днепре цены также держатся на таком же уровне, что и вчера, 9 апреля. А на некоторых АЗС даже подешевело на каждый вид топлива в среднем на 90 копеек.
