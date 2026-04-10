Видео

Главная Харьков В Харькове на АЗС подорожал газ на 1 гривну: стоимость топлива

В Харькове на АЗС подорожал газ на 1 гривну: стоимость топлива

Ua ru
Дата публикации 10 апреля 2026 15:01
В Харькове на АЗС подешевел газ на 1 гривну: стоимость топлива сегодня
Стела с ценами в Харькове на АЗС WOG 10 апреля. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 10 апреля, на харьковских АЗС зафиксировано определенную стабильность цен на основные виды топлива, по сравнению с предыдущим днем. Большинство АЗС не изменили цен на топливо, однако, кое-где подешевел газ.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Стоимость топлива на АЗС в Харькове 10 апреля

Сеть ОВИС:

Тарифи на пальне в Харкові 10 квітня
Стела с ценами на топливо в Харькове на АЗС ОВИС 10 апреля. Фото: Новини.LIVE
  • А-95 Active — 77,99 грн/л;
  • А-95 — 74,99 грн/л;
  • А-92 — 71,99 грн/л;
  • ДТ — 91,99 грн/л;
  • Газ — 49,99 грн/л.

Сеть БРСМ-нафта:

Скільки коштує паливо в Харкові
Стела с ценами в Харькове на АЗС "БРСМ-нафта" 10 апреля. Фото: Новини.LIVE
  • А-95 Euro Plus — 69,99 грн/л;
  • А-95E Premium+ — 57,99 грн/л;
  • ДТ Euro Plus — 88,00 грн/л;
  • ДТ Euro — 87,99 грн/л;
  • Газ Plus — 47,99 грн/л;
  • Eco Blue — 40,99 грн/л.

Сеть WOG:

Тарифи на паливо в Харкові сьогодні
Стела с ценами на АЗС WOG в Харькове 10 апреля. Фото: Новини.LIVE
  • ДТ Евро — 92,90 грн/л;
  • ДТ Mustang+ — 95,90 грн/л;
  • А-95 Евро — 76,90 грн/л;
  • 95 Mustang — 79,90 грн/л;
  • 100 Mustang — 86,90 грн/л.

Анализируя изменение цен за сутки, можно констатировать, что стоимость бензина и дизельного топлива на АЗС сетей ОККО и ОВИС осталась на уровне вчерашнего дня, 9 апреля.

Ситуация на заправках БРСМ-нафта несколько иная: цены на все марки бензина и дизельного топлива также не изменились, однако зафиксировано подорожание сжиженного газа на одну гривну — с 46,99 до 47,99 грн/л.

Вместе с тем в Запорожье и Днепре цены также держатся на таком же уровне, что и вчера, 9 апреля. А на некоторых АЗС даже подешевело на каждый вид топлива в среднем на 90 копеек.

Как писали Новини.LIVE, мэр Харькова Игорь Терехов призвал власти уделить больше внимания и поддержки прифронтовым регионам. Он отметил, что создание рабочих мест будет стимулировать людей оставаться в стране и возвращаться домой.

Также недавно, 6 апреля, российские войска атаковали учебное заведение в Харькове. Кроме того, ряд взрывов был зафиксирован в Киевском районе города.

Харьков Днепр Запорожье АЗС Цены на топливо
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
