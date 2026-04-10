У Харкові на АЗС подешевшав газ на 1 гривню: вартість палива сьогодні

У Харкові на АЗС подорожчав газ на 1 гривню: вартість палива
У п'ятницю, 10 квітня, на харківських АЗС зафіксовано певну стабільність цін на основні види пального, порівнюючи з попереднім днем. Більшість АЗС не змінили цін на пальне, проте, подекуди подешевшав газ.
Про це повідомляє Новини.LIVE.
Вартість палива на АЗС у Харкові 10 квітня
Мережа ОВИС:
- А-95 Active — 77,99 грн/л;
- А-95 — 74,99 грн/л;
- А-92 — 71,99 грн/л;
- ДП — 91,99 грн/л;
- Газ — 49,99 грн/л.
Мережа БРСМ-нафта:
- А-95 Euro Plus — 69,99 грн/л;
- А-95E Premium+ — 57,99 грн/л;
- ДП Euro Plus — 88,00 грн/л;
- ДП Euro — 87,99 грн/л;
- Газ Plus — 47,99 грн/л;
- Eco Blue — 40,99 грн/л.
Мережа WOG:
- ДП Євро — 92,90 грн/л;
- ДП Mustang+ — 95,90 грн/л;
- А-95 Євро — 76,90 грн/л;
- 95 Mustang — 79,90 грн/л;
- 100 Mustang — 86,90 грн/л.
Аналізуючи зміну цін за добу, можна констатувати, що вартість бензину та дизельного пального на АЗС мереж ОККО та ОВИС залишилася на рівні вчорашнього дня, 9 квітня.
Ситуація на заправках БРСМ-нафта є дещо іншою: ціни на всі марки бензину та дизельного пального також не змінилися, проте зафіксовано подорожчання скрапленого газу на одну гривню — з 46,99 до 47,99 грн/л.
Разом з тим у Запоріжжі та Дніпрі ціни також тримаються на такому ж рівні, що й вчора, 9 квітня. А на деяких АЗС навіть здешевшало на кожен вид палива в середньому на 90 копійок.
