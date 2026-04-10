Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Харків У Харкові на АЗС подорожчав газ на 1 гривню: вартість палива

У Харкові на АЗС подорожчав газ на 1 гривню: вартість палива

Ua ru
Дата публікації: 10 квітня 2026 15:01
У Харкові на АЗС подешевшав газ на 1 гривню: вартість палива сьогодні
Стела з цінами в Харкові на АЗС WOG 10 квітня. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 10 квітня, на харківських АЗС зафіксовано певну стабільність цін на основні види пального, порівнюючи з попереднім днем. Більшість АЗС не змінили цін на пальне, проте, подекуди подешевшав газ.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Вартість палива на АЗС у Харкові 10 квітня

Мережа ОВИС:

Тарифи на пальне в Харкові 10 квітня
Стела з цінами на паливо в Харкові на АЗС ОВИС 10 квітня. Фото: Новини.LIVE
  • А-95 Active — 77,99 грн/л;
  • А-95 — 74,99 грн/л;
  • А-92 — 71,99 грн/л;
  • ДП — 91,99 грн/л;
  • Газ — 49,99 грн/л.

Мережа БРСМ-нафта:

Скільки коштує паливо в Харкові
Стела з цінами в Харкові на АЗС "БРСМ-нафта" 10 квітня. Фото: Новини.LIVE
  • А-95 Euro Plus — 69,99 грн/л;
  • А-95E Premium+ — 57,99 грн/л;
  • ДП Euro Plus — 88,00 грн/л;
  • ДП Euro — 87,99 грн/л;
  • Газ Plus — 47,99 грн/л;
  • Eco Blue — 40,99 грн/л.

Мережа WOG:

Читайте також:
Тарифи на паливо в Харкові сьогодні
Стела з цінами на АЗС WOG у Харкові 10 квітня. Фото: Новини.LIVE
  • ДП Євро — 92,90 грн/л;
  • ДП Mustang+ — 95,90 грн/л;
  • А-95 Євро — 76,90 грн/л;
  • 95 Mustang — 79,90 грн/л;
  • 100 Mustang — 86,90 грн/л.

Аналізуючи зміну цін за добу, можна констатувати, що вартість бензину та дизельного пального на АЗС мереж ОККО та ОВИС залишилася на рівні вчорашнього дня, 9 квітня.

Ситуація на заправках БРСМ-нафта є дещо іншою: ціни на всі марки бензину та дизельного пального також не змінилися, проте зафіксовано подорожчання скрапленого газу на одну гривню — з 46,99 до 47,99 грн/л.

Разом з тим у Запоріжжі та Дніпрі ціни також тримаються на такому ж рівні, що й вчора, 9 квітня. А на деяких АЗС навіть здешевшало на кожен вид палива в середньому на 90 копійок.

Як писали Новини.LIVE, мер Харкова Ігор Терехов закликав владу приділити більше уваги та підтримки прифронтовим регіонам. Він зауважив, що створення робочих місць стимулюватимме людей залишатися в країні та повертатися додому. 

Також нещодавно, 6 квітня, російські війська атакували навчальний заклад в Харкові. Крім того, низка вибухів була зафіксована у Київському районі міста.

Харків Дніпро Запоріжжя АЗС Ціни на пальне
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації