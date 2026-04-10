У Харкові на АЗС подешевшав газ на 1 гривню: вартість палива сьогодні

Стела з цінами в Харкові на АЗС WOG 10 квітня.

У п'ятницю, 10 квітня, на харківських АЗС зафіксовано певну стабільність цін на основні види пального, порівнюючи з попереднім днем. Більшість АЗС не змінили цін на пальне, проте, подекуди подешевшав газ.

Вартість палива на АЗС у Харкові 10 квітня

Мережа ОВИС:

Стела з цінами на паливо в Харкові на АЗС ОВИС 10 квітня.

А-95 Active — 77,99 грн/л;

А-95 — 74,99 грн/л;

А-92 — 71,99 грн/л;

ДП — 91,99 грн/л;

Газ — 49,99 грн/л.

Мережа БРСМ-нафта:

Стела з цінами в Харкові на АЗС "БРСМ-нафта" 10 квітня.

А-95 Euro Plus — 69,99 грн/л;

А-95E Premium+ — 57,99 грн/л;

ДП Euro Plus — 88,00 грн/л;

ДП Euro — 87,99 грн/л;

Газ Plus — 47,99 грн/л;

Eco Blue — 40,99 грн/л.

Мережа WOG:

Стела з цінами на АЗС WOG у Харкові 10 квітня.

ДП Євро — 92,90 грн/л;

ДП Mustang+ — 95,90 грн/л;

А-95 Євро — 76,90 грн/л;

95 Mustang — 79,90 грн/л;

100 Mustang — 86,90 грн/л.

Аналізуючи зміну цін за добу, можна констатувати, що вартість бензину та дизельного пального на АЗС мереж ОККО та ОВИС залишилася на рівні вчорашнього дня, 9 квітня.

Ситуація на заправках БРСМ-нафта є дещо іншою: ціни на всі марки бензину та дизельного пального також не змінилися, проте зафіксовано подорожчання скрапленого газу на одну гривню — з 46,99 до 47,99 грн/л.

Разом з тим у Запоріжжі та Дніпрі ціни також тримаються на такому ж рівні, що й вчора, 9 квітня. А на деяких АЗС навіть здешевшало на кожен вид палива в середньому на 90 копійок.

