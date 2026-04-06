В Харькове на АЗС за выходные дизель подорожал на 2 грн: какие цены

Стела с ценами на АЗС "БРСМ-нафта" в Харькове 6 апреля. Фото: Новини.LIVE

Цены на топливо в Харькове продолжают расти: после выходных ведущие сети АЗС обновили ценники на топливо. В частности, больше всего подорожал бензин и дизель.

Цены на топливо в Харькове 6 апреля

Сеть ОККО:

АЗС "ОККО" в Харькове 6 апреля. Фото: Новини.LIVE

Pulls 95 — 79,90 грн/л;

А-95 Евро — 76,90 грн/л;

Pulls ДТ — 95,00 грн/л;

ДТ Евро — 92,00 грн/л;

Газ — 49,90 грн/л.

Сеть Marshal:

Стела с ценами на АЗС Marshal в Харькове 6 апреля. Фото: Новини.LIVE

100 — 75,99 грн/л;

95 Evox — 72,99 грн/л;

95 — 69,99 грн/л;

Diesel — 87,99 грн/л;

LPG (Газ) — 47,49 грн/л.

Сеть БРСМ-Нафта:

Читайте также:

Цены на АЗС "БРСМ-нафта" в Харькове 6 апреля. Фото: Новини.LIVE

95 Euro Plus — 69,99 грн/л;

95 Premium+ — 57,99 грн/л;

ДТ Euro — 87,99 грн/л;

Газ — 47,79 грн/л.

На заправках ОККО бензин марки А-95 (как обычный, так и премиальный) прибавил в цене 1,90 грн, а дизельное топливо подорожало на 2,10 грн.

В сети Marshal стоимость премиального топлива 100-й марки и 95 Evox подскочила сразу на 3,00 грн, а дизель стал дороже на 2,00 грн.

На станциях БРСМ-Нафта бензин А-95 подорожал на 1,00 грн, а вот стоимость дизельного топлива Euro Plus выросла на 2,89 грн за литр. Газ в Харькове за эти три дня прибавил в цене в среднем от 50 до 90 копеек.

Как сообщал ранее Новини.LIVE, мэр Харькова Игорь Терехов заявил о масштабной российской атаке на город беспилотниками. За неделю Харьков подвергся 48 ударам дронами.

Не обошли российские атаки город и сегодня. В Киевском районе дрон ударил прямо по многоэтажке. Известно о пострадавших и их состоянии.