У Харкові на АЗС за вихідні дизель подорожчав на 2 грн: які ціни

Стела з цінами на АЗС "БРСМ-нафта" у Харкові 6 квітня.

Ціни на пальне в Харкові продовжують зростати: після вихідних провідні мережі АЗС оновили цінники на пальне. Зокрема, найбільше подорожчав бензин та дизель.

Ціни на пальне у Харкові 6 квітня

Мережа ОККО:

АЗС "ОККО" у Харкові 6 квітня.

Pulls 95 — 79,90 грн/л;

А-95 Євро — 76,90 грн/л;

Pulls ДП — 95,00 грн/л;

ДП Євро — 92,00 грн/л;

Газ — 49,90 грн/л.

Мережа Marshal:

Стела з цінами на АЗС Marshal у Харкові 6 квітня.

100 — 75,99 грн/л;

95 Evox — 72,99 грн/л;

95 — 69,99 грн/л;

Diesel — 87,99 грн/л;

LPG (Газ) — 47,49 грн/л.

Мережа БРСМ-Нафта:

Ціни на АЗС "БРСМ-нафта" у Харкові 6 квітня.

95 Euro Plus — 69,99 грн/л;

95 Premium+ — 57,99 грн/л;

ДП Euro — 87,99 грн/л;

Газ — 47,79 грн/л.

На заправках ОККО бензин марки А-95 (як звичайний, так і преміальний) додав у ціні 1,90 грн, а дизельне пальне подорожчало на 2,10 грн.

У мережі Marshal вартість преміального пального 100-ї марки та 95 Evox підскочила одразу на 3,00 грн, а дизель став дорожчим на 2,00 грн.

На станціях БРСМ-Нафта бензин А-95 подорожчав на 1,00 грн, а от вартість дизельного пального Euro Plus зросла на 2,89 грн за літр. Газ у Харкові за ці три дні додав у ціні в середньому від 50 до 90 копійок.

Як повідомляв раніше Новини.LIVE, мер Харкова Ігор Терехов заявив про масштабну російську атаку на місто безпілотниками. За тиждень Харків зазнав 48 ударів дронами.

Не оминули російські атаки місто й сьогодні. У Київському районі дрон вдарив прямо по багатоповерхівці. Відомо про постраждалих та їх стан.