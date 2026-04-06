Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
У Харкові на АЗС за вихідні дизель подорожчав на 2 грн: які ціни

Ua ru
Дата публікації: 6 квітня 2026 14:54
Стела з цінами на АЗС "БРСМ-нафта" у Харкові 6 квітня. Фото: Новини.LIVE

Ціни на пальне в Харкові продовжують зростати: після вихідних провідні мережі АЗС оновили цінники на пальне. Зокрема, найбільше подорожчав бензин та дизель. 

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Ціни на пальне у Харкові 6 квітня

Мережа ОККО:

Ціни в Харкові на пальне
АЗС "ОККО" у Харкові 6 квітня. Фото: Новини.LIVE
  • Pulls 95 — 79,90 грн/л;
  • А-95 Євро — 76,90 грн/л;
  • Pulls ДП — 95,00 грн/л;
  • ДП Євро — 92,00 грн/л;
  • Газ — 49,90 грн/л.

Мережа Marshal:

Вартість пального в Харкові сьогодні
Стела з цінами на АЗС Marshal у Харкові 6 квітня. Фото: Новини.LIVE
  • 100 — 75,99 грн/л;
  • 95 Evox — 72,99 грн/л;
  • 95 — 69,99 грн/л;
  • Diesel — 87,99 грн/л;
  • LPG (Газ) — 47,49 грн/л.

Мережа БРСМ-Нафта:

Ціни на АЗС "БРСМ-нафта" у Харкові 6 квітня. Фото: Новини.LIVE
  • 95 Euro Plus — 69,99 грн/л;
  • 95 Premium+ — 57,99 грн/л;
  • ДП Euro — 87,99 грн/л;
  • Газ — 47,79 грн/л.

На заправках ОККО бензин марки А-95 (як звичайний, так і преміальний) додав у ціні 1,90 грн, а дизельне пальне подорожчало на 2,10 грн.

У мережі Marshal вартість преміального пального 100-ї марки та 95 Evox підскочила одразу на 3,00 грн, а дизель став дорожчим на 2,00 грн.

На станціях БРСМ-Нафта бензин А-95 подорожчав на 1,00 грн, а от вартість дизельного пального Euro Plus зросла на 2,89 грн за літр. Газ у Харкові за ці три дні додав у ціні в середньому від 50 до 90 копійок.

Як повідомляв раніше Новини.LIVE, мер Харкова Ігор Терехов заявив про масштабну російську атаку на місто безпілотниками. За тиждень Харків зазнав 48 ударів дронами.

Не оминули російські атаки місто й сьогодні. У Київському районі дрон вдарив прямо по багатоповерхівці. Відомо про постраждалих та їх стан.

ціни на паливо Харків АЗС
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Анастасія Постоєнко
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації