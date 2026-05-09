В Харькове на два дня изменят движение трамваев и троллейбусов

Троллейбус на улицах Харькова. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харькове 9 и 10 мая временно изменится работа общественного транспорта. Из-за ремонтных работ часть трамваев не будет курсировать, а один из троллейбусных маршрутов изменит схему движения.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской совет.

Изменение движения трамваев в Харькове

Больше всего изменения коснутся трамвайных маршрутов №1 и №12. В горсовете сообщили, что в течение двух дней они не будут выходить на линию.

Причиной стали работы, которые будет проводить АО "Харьковоблэнерго". На время ограничений по городу запустят временные автобусы, которые будут курсировать по маршрутам трамваев №1 и №12.

Изменение движения троллейбусов в Харькове

Кроме того, с 9 мая до 17:00 10 мая изменится движение троллейбусов №2. Они будут курсировать от разворотного круга "Проспект Жуковского" до площади Конституции.

Читайте также:

Также в эти дни троллейбус №18 будет работать с увеличенным интервалом движения. В горсовете просят пассажиров заранее учитывать изменения при планировании поездок по городу.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов в эксклюзивном комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец сообщил, что бесплатный проезд в Харькове отменять пока не будут. Мэр Харькова отметил, что бесплатный проезд - это способ поддержать жителей в сложное время. Многие люди потеряли часть доходов или работу из-за войны. В то же время расходы на жизнь растут, особенно на коммунальные услуги и лекарства. Поэтому город пытается уменьшить финансовую нагрузку хотя бы в транспорте.

Также Новини.LIVE сообщали, что Игорь Терехов в эксклюзивном комментарии журналистке Галине Остаповец рассказал, что в Харькове фиксируют постепенное возвращение жителей. Это видно по трафику, количеству людей в центре и работе малого бизнеса. Открываются кафе, магазины и рестораны, что свидетельствует о восстановлении городской жизни. В то же время этот процесс нестабилен и зависит от ситуации с безопасностью.

Кроме этого, Новини.LIVE информировали, что 8 мая россияне ударными дронами атаковали сразу 17 населенных пунктов Харьковщины. Под огнем были жилые дома, рынок, ресторан, элеватор и гражданские предприятия. В результате одного из обстрелов пострадал мужчина.