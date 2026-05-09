Головна Харків У Харкові на два дні змінять рух трамваїв і тролейбусів

Дата публікації: 9 травня 2026 11:34
Тролейбус на вулицях Харкова. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харкові 9 та 10 травня тимчасово зміниться робота громадського транспорту. Через ремонтні роботи частина трамваїв не курсуватиме, а один із тролейбусних маршрутів змінить схему руху.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську раду.

Зміна руху трамваїв у Харкові

Найбільше зміни торкнуться трамвайних маршрутів №1 та №12. У міськраді повідомили, що впродовж двох днів вони не виходитимуть на лінію.

Причиною стали роботи, які проводитиме АТ "Харківобленерго". На час обмежень містом запустять тимчасові автобуси, які курсуватимуть за маршрутами трамваїв №1 та №12.

Зміна руху тролейбусів у Харкові

Крім того, із 9 травня до 17:00 10 травня зміниться рух тролейбусів №2. Вони курсуватимуть від розворотного кола "Проспект Жуковського" до майдану Конституції.

Читайте також:

Також у ці дні тролейбус №18 працюватиме зі збільшеним інтервалом руху. У міськраді просять пасажирів заздалегідь враховувати зміни під час планування поїздок містом.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов в ексклюзивному коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець повідомив, що безкоштовний проїзд у Харкові скасовувати поки що не будуть. Мер Харкова наголосив, що безкоштовний проїзд — це спосіб підтримати мешканців у складний час. Багато людей втратили частину доходів або роботу через війну. Водночас витрати на життя зростають, особливо на комунальні послуги та ліки. Тому місто намагається зменшити фінансове навантаження хоча б у транспорті.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Ігор Терехов в ексклюзивному коментарі журналістці Галині Остаповець розповів, що в Харкові фіксують поступове повернення жителів. Це видно за трафіком, кількістю людей у центрі та роботою малого бізнесу. Відкриваються кав’ярні, магазини та ресторани, що свідчить про відновлення міського життя. Водночас цей процес нестабільний і залежить від ситуації з безпекою.

Крім цього, Новини.LIVE інформували, що 8 травня росіяни ударними дронами атакували одразу 17 населених пунктів Харківщини. Під вогнем були житлові будинки, ринок, ресторан, елеватор і цивільні підприємства. Внаслідок одного із обстрілів постраждав чоловік.

Новини Харкова трамвай тролейбуси
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
