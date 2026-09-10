Харьков изменит маршруты троллейбусов и трамваев 10–11 сентября

Троллейбус в Харькове. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харькове 10 и 11 сентября часть общественного транспорта будет курсировать по измененным маршрутам. Ограничения связаны с ремонтом контактной сети и трамвайных путей. Троллейбусы №35 и 56, трамваи №5 и 8, а также автобус №260 будут курсировать по временным маршрутам. Водителям также придется объезжать перекрытый участок, а пассажирам следует учитывать схемы движения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской совет.

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Изменения для троллейбусов

Движение троллейбусов без достаточного запаса автономного хода по ул. Гвардейцев-Широнинцев — от просп. Юбилейного до ул. Валентиновской — будет приостановлено с 10:00 до 14:00 10 и 11 сентября. В Департаменте строительства и дорожного хозяйства отметили, что это связано с ремонтом контактной сети.

В этот период троллейбусы будут курсировать по измененным маршрутам:

Троллейбус №35: разворотная площадка "Ул. Одесская" — просп. Байрона — просп. Льва Ландау — просп. Юбилейный — разворотная площадка "602 микрорайон".

Троллейбус № 56: разворотная площадка "Восточная Салтовка" — ул. Валентиновская — ул. Барабашова — разворотная площадка "Ул. Непокоренных".

Перекрытие на улице Тарасенко

До 16:00 11 сентября будет запрещено движение транспорта по ул. Георгия Тарасенко — от ул. Молочной до ул. Дмитрия Коцюбайла. Также будет закрыт выезд из пер. Власовского на ул. Георгия Тарасенко. Ограничения связаны с продолжением ремонта трамвайных путей. Открыть этот участок планировали 9 сентября, однако работы продлили.

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Объехать перекрытый участок дороги можно по прилегающим улицам Молочной, Дмитрия Коцюбайла, Тарасовской, Храмовой, проспекту Аэрокосмическому и другим улицам.

Как будут курсировать трамваи

Из-за ремонта также приостановлено движение трамваев по ул. Георгия Тарасенко — от ул. Молочной до ул. Добровольцев. Автобусы не будут курсировать по участку этой улицы от пер. Петинского до ул. Дмитрия Коцюбайла.

Трамвай № 5 будет следовать от разворотного круга "Ул. Одесская" через просп. Байрона, ул. Морозова, просп. Героев Харькова, площадь Конституции, площадь Павловскую, площадь Сергиевскую, ул. Полтавский Шлях и ул. Евгения Котляра до разворотного круга "Вокзал "Харьков-Пассажирский". В обратном направлении маршрут будет проходить через ул. Евгения Котляра, ул. Полтавский Шлях, площади Сергиевскую, Павловскую и Конституции, просп. Героев Харькова, ул. Кошкина, Георгия Тарасенко, Полевую, Добровольцев, Георгия Тарасенко, Морозова и просп. Байрона до разворотной площадки "Ул. Одесская".

Трамвай № 8 будет следовать от разворотного круга "Ул. Одесская" через просп. Байрона, ул. Морозова, просп. Героев Харькова, ул. Академика Павлова, переул. Салтовский и Салтовское шоссе до разворотной площадки "602-й микрорайон". В обратном направлении трамвай будет следовать по Салтовскому шоссе, пер. Салтовскому, ул. Академика Павлова, просп. Героев Харькова, ул. Кошкина, Георгия Тарасенко, Полевой, Добровольцев, Георгия Тарасенко, Морозова и проспект Байрона до разворотной площадки "Ул. Одесская".

Изменения для автобуса

Автобус №260 будет курсировать от станции метро "Защитников Украины" через ул. Олега Громадского, площадь Защитников Украины, ул. Молочную, ул. Георгия Тарасенко, ул. Георгия Тарасенко, 49, переулок Власовский, ул. Тарасовскую, ул. Храмовую, ул. Георгия Тарасенко, ул. Морозова, просп. Байрона, просп. Аэрокосмический, ул. Южнопроектную, ул. Деповскую и ул. Павла Тычины до железнодорожной станции "Основа". В обратном направлении автобус № 260 будет курсировать по своему маршруту.

Бесплатный проезд

В Харькове общественный транспорт и в дальнейшем останется бесплатным для пассажиров. Несмотря на значительные расходы на восстановление города, власти не планируют отказываться от этой программы. По словам городского головы Игоря Терехова, бесплатный проезд будет сохраняться до тех пор, пока у города будут для этого финансовые возможности. От государства Харьков не запрашивает отдельных средств на эту программу. В то же время в городе оптимизируют расходы и ищут возможности для сбалансирования бюджета.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове могут сократить продолжительность комендантского часа, чтобы поддержать работу местного бизнеса и продлить график движения общественного транспорта. Соответствующий вопрос в ближайшее время должен рассмотреть Совет обороны области, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Также Новини.LIVE писали, что мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о главных вызовах в преддверии отопительного сезона и о поддержке внутренне перемещенных лиц. По его словам, город готовится к сложной зиме, однако точный сценарий предсказать невозможно. Он также призвал усилить государственную помощь ВПЛ, поддержать молодежь и создать условия для возвращения людей.