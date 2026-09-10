Харків змінить маршрути тролейбусів і трамваїв 10–11 вересня

Тролейбус у Харкові. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харкові 10 та 11 вересня частина громадського транспорту курсуватиме за зміненими маршрутами. Обмеження пов’язані з ремонтом контактної мережі та трамвайної колії. Тролейбуси №35 і 56, трамваї №5 і 8 та автобус №260 матимуть тимчасові зміни. Водіям також доведеться об’їжджати перекриту ділянку, а пасажирам варто врахувати схеми руху.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську раду.

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Зміни для тролейбусів

Рух тролейбусів без достатнього запасу автономного ходу на вул. Гвардійців-Широнінців — від просп. Ювілейного до вул. Валентинівської — буде припинений з 10:00 до 14:00 10 та 11 вересня. У Департаменті будівництва та шляхового господарства зазначили, що це пов’язано з ремонтом контактної мережі.

У цей період тролейбуси курсуватимуть за зміненими маршрутами:

Тролейбус №35: розворотне коло "Вул. Одеська" — просп. Байрона — просп. Льва Ландау — просп. Ювілейний — розворотне коло "602 мікрорайон".

Тролейбус №56: розворотне коло "Східна Салтівка" — вул. Валентинівська — вул. Барабашова — розворотне коло "Вул. Нескорених".

Перекриття на Тарасенка

До 16:00 11 вересня заборонять рух транспорту на вул. Георгія Тарасенка — від вул. Молочної до вул. Дмитра Коцюбайла. Також буде закритий виїзд із пров. Власівського на вул. Георгія Тарасенка. Обмеження пов’язані з продовженням ремонту трамвайної колії. Відкрити цю ділянку планували 9 вересня, однак роботи продовжили.

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Об’їхати перекриту частину дороги можна прилеглими вулицями Молочною, Дмитра Коцюбайла, Тарасівською, Храмовою, проспектом Аерокосмічним та іншими вулицями.

Як курсуватимуть трамваї

Через ремонт також припинений рух трамваїв на вул. Георгія Тарасенка — від вул. Молочної до вул. Добровольців. Автобуси не курсуватимуть ділянкою цієї вулиці від пров. Петинського до вул. Дмитра Коцюбайла.

Трамвай №5 прямуватиме від розворотного кола "Вул. Одеська" через просп. Байрона, вул. Морозова, просп. Героїв Харкова, майдан Конституції, майдан Павлівський, майдан Сергіївський, вул. Полтавський Шлях та вул. Євгена Котляра до розворотного кола "Вокзал "Харків-Пасажирський". У зворотному напрямку маршрут проходитиме через вул. Євгена Котляра, вул. Полтавський Шлях, майдани Сергіївський, Павлівський та Конституції, просп. Героїв Харкова, вул. Кошкіна, Георгія Тарасенка, Польову, Добровольців, Георгія Тарасенка, Морозова та просп. Байрона до розворотного кола "Вул. Одеська".

Трамвай №8 прямуватиме від розворотного кола "Вул. Одеська" через просп. Байрона, вул. Морозова, просп. Героїв Харкова, вул. Академіка Павлова, пров. Салтівський та Салтівське шосе до розворотного кола "602-й мікрорайон". У зворотному напрямку трамвай їхатиме Салтівським шосе, пров. Салтівським, вул. Академіка Павлова, просп. Героїв Харкова, вул. Кошкіна, Георгія Тарасенка, Польовою, Добровольців, Георгія Тарасенка, Морозова та просп. Байрона до розворотного кола "Вул. Одеська".

Зміни для автобуса

Автобус №260 курсуватиме від станції метро "Захисників України" через вул. Олега Громадського, майдан Захисників України, вул. Молочну, вул. Георгія Тарасенка, вул. Георгія Тарасенка, 49, пров. Власівський, вул. Тарасівську, вул. Храмову, вул. Георгія Тарасенка, вул. Морозова, просп. Байрона, просп. Аерокосмічний, вул. Південнопроектну, вул. Деповську та вул. Павла Тичини до залізничної станції "Основа". У зворотному напрямку автобус №260 курсуватиме за своїм маршрутом.

Безкоштовний проїзд

У Харкові громадський транспорт і надалі залишатиметься безкоштовним для пасажирів. Попри значні витрати на відновлення міста, влада не планує відмовлятися від цієї програми. За словами міського голови Ігоря Терехова, безкоштовний проїзд зберігатиметься, доки місто матиме для цього фінансові можливості. Окремих коштів на програму в держави Харків не просить. Водночас у місті оптимізують витрати та шукають можливості для збалансування бюджету.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові можуть скоротити тривалість комендантської години, щоб підтримати роботу місцевого бізнесу та продовжити графік руху громадського транспорту. Відповідне питання найближчим часом має розглянути Рада оборони області, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Також Новини.LIVE писали, що мер Харкова Ігор Терехов розповів про головні виклики напередодні опалювального сезону та підтримку внутрішньо переміщених людей. За його словами, місто готується до складної зими, однак точний сценарій спрогнозувати неможливо. Він також закликав посилити державну допомогу ВПО, підтримати молодь і створити умови для повернення людей.