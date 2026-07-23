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Главная Харьков В Харькове на два дня изменится движение троллейбусов: маршруты

В Харькове на два дня изменится движение троллейбусов: маршруты

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Дата публикации 23 июля 2026 11:07
23 и 24 июля троллейбусы Харькова изменят маршруты
Троллейбус в Харькове. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харькове 23 и 24 июля временно изменится график движения троллейбусов. Движение электротранспорта будет ограничено на улицах Валентиновской и Барабашова в связи с ремонтом контактной сети. Для пассажиров на это время будет запущен временный автобусный маршрут.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской совет.

Изменения маршрутов

Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, из-за ремонта контактной сетидвижение троллейбусов на ул. Валентиновской и ул. Барабашова будет приостановлено 23 и 24 июля с 10:00 до 15:00. В этот период троллейбус №56 будет курсировать от станции метро "Академика Барабашова" до Северной Салтовки. Маршрут будет проходить через проспект Юбилейный и ул. Гвардейцев-Широнинцев. Троллейбус №34 в это время не будет курсировать.

Временный автобус

Чтобы компенсировать отсутствие троллейбуса № 34, на период ограничения движения запустят временный автобус № 34. Он будет курсировать по маршруту: Восточная Салтовка (разворотная площадка) — ул. Валентиновская — ул. Барабашова — ул. Непокоренных. Пассажирам рекомендуется учесть эти изменения при планировании поездок по городу 23 и 24 июля.

Бесплатный проезд

С начала полномасштабной войны общественный транспорт в Харькове остается бесплатным для пассажиров. По словам мэра Игоря Терехова, город пока не планирует вводить плату за проезд. В условиях постоянной угрозы обстрелов транспортная система, а особенно метрополитен, также используется как объект гражданской защиты и укрытие.

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Как сообщали Новини.LIVE, 18 июля российские войска атаковали один из объектов энергетической инфраструктуры Харьковской области. В результате удара вся Дергачевская община осталась без электроснабжения, а в городе ввели резервный график подачи воды.

Также Новини.LIVE писали, что в Харьковской области из-за постоянной угрозы атак FPV-дронов отдельные автомобильные дороги приходится оперативно перекрывать. Такие решения принимаются в режиме реального времени, чтобы обезопасить водителей и обеспечить бесперебойную работу Сил обороны.

Харьков проезд троллейбусы
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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