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Головна Харків У Харкові на два дні змінять рух тролейбусів: маршрути

У Харкові на два дні змінять рух тролейбусів: маршрути

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2026 11:07
Тролейбуси Харкова 23 та 24 липня змінять маршрути
Тролейбус у Харкові. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харкові 23 та 24 липня тимчасово змінять роботу тролейбусів. Рух електротранспорту обмежать на вулицях Валентинівській та Барабашова через ремонт контактної мережі. Для пасажирів на цей час запустять тимчасовий автобусний маршрут.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську раду.

Зміни маршрутів

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, через ремонт контактної мережі рух тролейбусів на вул. Валентинівській та вул. Барабашова буде припинений 23 та 24 липня з 10:00 до 15:00. У цей період тролейбус №56 курсуватиме від станції метро "Академіка Барабашова" до Північної Салтівки. Маршрут проходитиме через проспект Ювілейний та вул. Гвардійців-Широнінців. Тролейбус №34 у цей час не курсуватиме.

Тимчасовий автобус

Щоб компенсувати відсутність тролейбуса №34, на період обмеження руху запустять тимчасовий автобус №34. Він курсуватиме за маршрутом: Східна Салтівка (розворотне коло) — вул. Валентинівська — вул. Барабашова — вул. Нескорених. Пасажирам радять врахувати зміни під час планування поїздок містом 23 та 24 липня.

Безкоштовний проїзд

Від початку повномасштабної війни громадський транспорт у Харкові залишається безкоштовним для пасажирів. За словами міського голови Ігоря Терехова, місто поки не планує повертати оплату за проїзд. В умовах постійної загрози обстрілів транспортна система, а особливо метрополітен, також використовується як об’єкт цивільного захисту та укриття.

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Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська, 18 липня, атакували один із об'єктів енергетичної інфраструктури Харківщини. Внаслідок удару вся Дергачівська громада залишилася без електропостачання, а в місті запровадили резервний графік подачі води.

Також Новини.LIVE писали, що на Харківщині через постійну загрозу атак FPV-дронів окремі автомобільні дороги доводиться оперативно перекривати. Такі рішення ухвалюються в режимі реального часу, щоб убезпечити водіїв та забезпечити безперебійну роботу Сил оборони.

Харків проїзд тролейбуси
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
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