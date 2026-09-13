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Главная Харьков В Харькове на месяц ограничат движение на одной из улиц: причина

В Харькове на месяц ограничат движение на одной из улиц: причина

Ua ru
13 сентября 2026 14:10
В Харькове ограничат движение на Зброярской из-за ремонта инженерных сетей
Ремонт дороги в городе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харькове более чем на месяц ограничат движение транспорта на улице Зброярской. Из-за ремонта водоотводных сетей изменения коснутся не только автомобилистов, но и пассажиров троллейбуса № 11.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской совет.

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Где ограничат движение

Движение транспорта на улице Зброярской возле дома №8 будет ограничено с 08:00 14 сентября до 20:00 15 октября. В Департаменте строительства и дорожного хозяйства пояснили, что на этом участке будут ремонтировать сети водоотведения. Полностью перекрывать улицу не планируют. Автомобили будут пропускать по полосам, свободным от проведения работ.

Как будет курсировать троллейбус №11

Из-за ремонта также приостановят движение троллейбусов без достаточного запаса автономного хода на улице Зброярской. Ограничение будет действовать на участке от улицы Коцарской до улицы Благовещенской. Маршрут №11 продолжит работу. На время ремонта на него будут выводить троллейбусы с большим запасом автономного хода.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Харькове на два дня изменили маршруты троллейбусов и трамваев. Ограничения касались троллейбусов №35 и №56, трамваев №5 и №8 и были связаны с ремонтом контактной сети и трамвайных путей.

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Также Новини.LIVE сообщали, что на улице Деревянко ограничили движение транспорта на месяц из-за реконструкции газопровода. Автомобили пропускают по полосе, свободной от работ, а для общественного транспорта ввели временные изменения.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что Харьков предусмотрел более 314 млн гривен на ремонт и содержание дорог в 2026 году. Ориентировочный объем дорожных работ в городе составляет 77 тысяч квадратных метров.

маршрутки Новости Харькова трамвай троллейбусы ремонт дороги
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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