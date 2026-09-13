У Харкові обмежать рух на Зброярській через ремонт мереж

Ремонт дороги у місті. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харкові більш ніж на місяць обмежать рух транспорту на вулиці Зброярській. Через ремонт мереж водовідведення зміни торкнуться не лише автомобілістів, а й пасажирів тролейбуса №11.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську раду.

Реклама

Де обмежать рух

Рух транспорту на вулиці Зброярській біля будинку №8 буде обмежений з 08:00 14 вересня до 20:00 15 жовтня. У Департаменті будівництва та шляхового господарства пояснили, що на цій ділянці ремонтуватимуть мережі водовідведення. Повністю перекривати вулицю не планують. Автомобілі пропускатимуть смугами, вільними від проведення робіт.

Як курсуватиме тролейбус №11

Через ремонт також припинять рух тролейбусів без достатнього запасу автономного ходу на вулиці Зброярській. Обмеження діятиме на ділянці від вулиці Коцарської до вулиці Благовіщенської. Маршрут №11 продовжить працювати. На час ремонту на нього випустять тролейбуси з великим запасом автономного ходу.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Харкові на два дні змінювали маршрути тролейбусів і трамваїв. Обмеження стосувалися тролейбусів №35 і №56, трамваїв №5 і №8 та були пов'язані з ремонтом контактної мережі й трамвайної колії.

Читайте також:

Також Новини.LIVE повідомляли, що на вулиці Дерев'янка обмежили рух транспорту на місяць через реконструкцію газопроводу. Автомобілі пропускають вільною від робіт смугою, а для громадського транспорту запроваджували тимчасові зміни.

Крім того, Новини.LIVE інформували, що Харків передбачив понад 314 млн гривень на ремонт та утримання доріг у 2026 році. Орієнтовний обсяг дорожніх робіт у місті становить 77 тисяч квадратних метрів.