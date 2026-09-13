Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиLifeМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків У Харкові на місяць обмежать рух на одній із вулиць: причина

У Харкові на місяць обмежать рух на одній із вулиць: причина

Ua ru
13 вересня 2026 14:10
У Харкові обмежать рух на Зброярській через ремонт мереж
Ремонт дороги у місті. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харкові більш ніж на місяць обмежать рух транспорту на вулиці Зброярській. Через ремонт мереж водовідведення зміни торкнуться не лише автомобілістів, а й пасажирів тролейбуса №11.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську раду.

Реклама

Де обмежать рух

Рух транспорту на вулиці Зброярській біля будинку №8 буде обмежений з 08:00 14 вересня до 20:00 15 жовтня. У Департаменті будівництва та шляхового господарства пояснили, що на цій ділянці ремонтуватимуть мережі водовідведення. Повністю перекривати вулицю не планують. Автомобілі пропускатимуть смугами, вільними від проведення робіт.

Як курсуватиме тролейбус №11

Через ремонт також припинять рух тролейбусів без достатнього запасу автономного ходу на вулиці Зброярській. Обмеження діятиме на ділянці від вулиці Коцарської до вулиці Благовіщенської. Маршрут №11 продовжить працювати. На час ремонту на нього випустять тролейбуси з великим запасом автономного ходу.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Харкові на два дні змінювали маршрути тролейбусів і трамваїв. Обмеження стосувалися тролейбусів №35 і №56, трамваїв №5 і №8 та були пов'язані з ремонтом контактної мережі й трамвайної колії.

Читайте також:

Також Новини.LIVE повідомляли, що на вулиці Дерев'янка обмежили рух транспорту на місяць через реконструкцію газопроводу. Автомобілі пропускають вільною від робіт смугою, а для громадського транспорту запроваджували тимчасові зміни.

Крім того, Новини.LIVE інформували, що Харків передбачив понад 314 млн гривень на ремонт та утримання доріг у 2026 році. Орієнтовний обсяг дорожніх робіт у місті становить 77 тисяч квадратних метрів.

маршрутки Новини Харкова трамвай тролейбуси ремонт дороги
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації